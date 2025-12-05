Mallorca Fashion Outlet contrata a tres personas de Fundación Asnimo para la campaña de Navidad

Mallorca Fashion Outlet mantiene su compromiso con Fundación Asnimo y apuesta un año más por la integración laboral de las personas con discapacidad con la contratación de tres jóvenes con síndrome de Down, que trabajarán durante la campaña de Navidad atendiendo a los clientes del centro comercial en su punto de empaquetado de regalos.

Una colaboración que incluye también la participación del centenar de personas usuarias del Servicio Ocupacional de Fundación Asnimo, que durante estas últimas semanas han estado elaborando más de 6.000 lazos que decorarán los paquetes de regalo adquiridos en las más de 65 tiendas -y más de 100 marcas- con las que cuenta Mallorca Fashion Outlet, informan a través de un comunicado.

«Para nosotros, Fundación Asnimo ya es parte de la familia Mallorca Fashion Outlet y no concebimos nuestra Navidad sin ellos. Además de las contrataciones, siempre que podemos intentamos involucrar a todo el Servicio Ocupacional, que este año nos ha hecho lazos que pondrán el toque final al envoltorio de cada uno de los regalos que empaquetemos», explica Jorge Pérez de Zabalza, director de Márketing y Turismo de Mallorca Fashion Outlet España.

Desde principios de diciembre y hasta Reyes, Xisca, Ana María y Álex trabajarán en el punto de empaquetado de regalos. Para Ana María será la tercera campaña del centro comercial en la que trabaja, mientras que para Xisca y Álex será su debut. En cualquier caso, los tres han estado practicando técnicas de empaquetado en las semanas previas a esta nueva experiencia laboral.

«Desde Mallorca Fashion Outlet somos conscientes de las dificultades que deben afrontar las personas con discapacidad para encontrar un trabajo, pero también de las capacidades que tienen para ello. Sólo hay que darles una oportunidad para demostrarlo y nosotros estamos encantados de poder hacerlo», recalca Jorge Pérez de Zabalza.

Como en años anteriores, en el mismo punto de empaquetado donde trabajarán Álex, Ana María y Xisca los clientes que lo deseen podrán hacer un donativo, que se destinará íntegramente a Fundación Asnimo, para así contribuir al desarrollo de sus programas asistenciales, formativos y ocupacionales.

«Para Fundación Asnimo contar con colaboradores como Mallorca Fashion Outlet es fundamental, puesto que nos ayudan a poder seguir trabajando para mejorar las vidas de nuestros usuarios y sus familias. Y la inserción laboral es, sin lugar a dudas, uno de nuestros mayores retos. Un reto que desde hace varios años afrontamos con la inestimable ayuda e implicación de todo el equipo de Mallorca Fashion Outlet», afirma Tolo Márquez, director de Fundación Asnimo, al tiempo que destaca la colaboración continua que recibe la entidad por parte del centro comercial prácticamente desde que éste abriera sus puertas.