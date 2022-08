El Mallorca estrenará el sábado su nueva tribuna

Las obras de remodelación del estadio de Son Moix avanzan «al ritmo previsto», según la arquitecta Izaskun Larzabal, que dirige los trabajos personalmente. Larzábal ha afirmado en varias ocasiones que no habrá retrasos y que el objetivo es que la primera fase esté lista para el comienzo de la próxima temporada. Finalmente no será así, ya que la cubierta no está lista para el partido del sábado ante el Betis, pero por lo menos la grada estará habilitada y los abonados podrán tomar asiento en sus nuevas localidades.