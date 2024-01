El Mallorca busca lo imposible en el Santiago Bernabéu, un estadio en el que acumula 11 derrotas en sus últimas 12 visitas ligueras, y en el que no puntúa desde mayo de 2009. Además, el Real Madrid llega como líder y con una trayectoria impecable en su campo, donde sólo ha cedido un empate ante el Rayo además de haber encajado apenas cuatro goles en lo que llevamos de temporada. Aguirre planea reservar a Omar Mascarell, que está a una tarjeta de la suspensión.

El técnico mexicano aprovechará que el centrocampista tinerfeño está todavía renqueante de su última lesión para dejarlo inicialmente en el banquillo y no exponerlo a una amonestación que le apartaría del trascendental encuentro ante el Celta de la próxima jornada. En situación parecida están Gio y Nastasic, pero en principio ambos serán titulares. En cambio el que seguirá entre los suplentes será Sergi Darder, que de momento ha perdido el puesto en beneficio de Manu Morlanes.

«El año pasado íbamos ganando 0-1, nos remontaron 2-1 y luego Antonio Sánchez tuvo el empate. Al final nos castigaron y nos metieron dos goles al final. Espero un partido en el que tengamos pocas llegadas y en el que ellos nos dominen. Con relación a ese último antecedente les he insistido a los jugadores en la necesidad de conservar más tiempo el balón, no perderlo tan rápido. Les he pedido que muestren personalidad con la pelota». dijo ayer Aguirre sobre el choque de esta tarde en el Bernabéu.

«Creo que este año no ha habido ningún equipo que someta al Real Madrid en su campo. Hoy les he mostrado una imagen a los jugadores en la que se veía a diez futbolistas del Madrid a 30 metros del área del Rayo. Es muy difícil evitar esto, pero lo vamos a afrontar». «La probabilidad de que pierdas es mayor que en otros campos, pero vamos a ir a ganar con el objetivo de tratar de aprovechar lo poco que generemos», agregó el entrenador mexicano.

Los de Ancelotti llegan sin Alaba, Mendy ni Nacho, los dos primeros lesionados y el tercero sancionado, pero arriba recuperan a Vinicius y también ha entrado en la convocatoria la joven perla turca Arda Güler, que podría debutar ante el Mallorca en la Liga española. La firmeza que han mostrado esta temporada en su estadio ha sido una de las bazas que les han llevado a ser líderes en el Campeonato, y por supuesto no están dispuestos a dejarla escapar. Una victoria ante los de Aguirre les da el título honorífico de campeones de invierno.

El partido se disputará a las 19.15 horas con arbitraje de Alejandro Muñiz Ruiz, que esta temporada ya se encontró con los bermellones en el 2-2 ante el FC Barcelona en Son Moix. El peligro, sin embargo, estará en la sala VOR, porque al frente del VAR va a situarse nada menos que Iglesias Villanueva, a quien se sufrió por última vez en Palma ante el Cádiz en el partido aplazado, en el que completó una actuación calamitosa que arrancó con una falta inexistente que fue el origen del 0-1.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rudiger, Tchuameni, Fran García, Valverde, Kross, Modric, Bellingham, Vinicius y Rodrygo.

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Gio, Raíllo, Nastasic, Lato, Samú Costa, Morlanes, Antonio Sánchez, Dani Rodríguez y Larin.

Árbitros: Muñiz Ruiz (campo) y Iglesias Villanueva (VAR),

Campo: Santiago Bernabéu, 19.15 horas.