El turismo de congresos también está al alza en Ibiza: 95 eventos y casi 40.000 asistentes en 2025

Si la búsqueda de vuelos a Ibiza se ha disparado un 67% después de desatarse el 28 de febrero la guerra en Irán y el conflicto de Oriente Medio aún en curso, el turismo de congresos también está al alza en la isla con 95 eventos y casi 40.000 asistentes (36.950) en 2025.

Esta cifra de encuentros supone un aumento del 3,26 % respecto al año anterior, por lo que convierte al equipamiento en uno de los «principales espacios» de celebración de congresos, jornadas profesionales y eventos en la isla.

Ubicado e integrado en un extenso pinar y a solo 40 metros del mar, el Palacio de Congresos de Ibiza fue inaugurado en 2008 y recuperó con fuerza su actividad en 2022 tras la pandemia del covid. Acoge encuentros corporativos, presentaciones de productos y desarrollos de nuevas líneas de negocios, así como a congresos de grandes agrupaciones profesionales y actividades de incentivo, además de eventos culturales y sociales.

Con 15 salas polivalentes y un auditorio para 437 personas, el aumento del número de citas se tradujo también en una elevada ocupación del recinto, con cerca de 183 días de uso durante el año.

Entre los eventos celebrados destacan encuentros de carácter nacional e internacional vinculados a distintos sectores profesionales, así como citas ya consolidadas en el calendario, como el Ibiza MICE Summit, Modern Dental o el Objective by the Sea.

La actividad del palacio generó además un impacto económico superior a los 15 millones de euros de repercusión directa e indirecta en el destino, según datos de la gerencia. Esto tuvo efectos en sectores como la hostelería, el transporte o la restauración, especialmente fuera de los meses de mayor afluencia turística.

Hay que tener en cuenta que el gasto medio de un turista de congresos o eventos (MICE) en Ibiza es significativamente elevado. Es el triple del gasto diario de un turista de ocio convencional. Aunque los datos pueden variar, se sitúa en torno a los 350 – 380 euros, según el Spain Convention Bureau.

La valoración de los organizadores se mantuvo en niveles elevados, con una puntuación media de 9,78 sobre 10, mientras que la estrategia de promoción permitió reforzar la presencia del recinto en mercados nacionales e internacionales, con acciones específicas dirigidas a captar nuevos eventos.