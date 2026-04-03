La búsqueda de vuelos a Ibiza se ha disparado un 67% tras estallar el conflicto de Oriente Medio

La búsqueda de vuelos a Ibiza se ha disparado un 67% después de desatarse el 28 de febrero la guerra en Irán y el conflicto de Oriente Medio aún en curso.

Según los datos del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la isla, recogidos entre el 9 y el 28 de marzo de 2026, coincidiendo con este escenario de inestabilidad internacional, las búsquedas de vuelos a Ibiza han experimentado un crecimiento muy destacado del 67% de media, pasando de 3,9 millones a más de 12,1 millones de búsquedas en sólo dos semanas.

Este incremento evidencia una demanda muy sólida y apunta a un efecto sustitución en las decisiones de viaje, en las que Ibiza se posiciona como una alternativa segura frente a otros destinos afectados directa o indirectamente por el contexto geopolítico.

Destacan especialmente los incrementos en mercados de largo radio y alto poder adquisitivo como Estados Unidos (+23,06%); Canadá (+23,88%); Países Bajos (+24,14%); Bélgica (+27,40%); Reino Unido (+16,23%) e Italia (+9,89%).

Estos datos refuerzan la consolidación de mercados tradicionales como Italia, Reino Unido y Países Bajos, evidenciando oportunidades claras en Norteamérica y Benelux.

En paralelo, también se detecta una caída en las búsquedas en algunos mercados, hecho que refleja el reajuste de la demanda turística en el contexto internacional actual. Los descensos más destacados se registran en Suiza (-18,15%), Portugal (-3,58%) y Alemania (-1,64%).

Este comportamiento evidencia cómo determinados mercados se ven más afectados por el contexto geopolítico o por cambios en las preferencias de viaje, mientras otros ganan peso.

Este incremento del interés por Ibiza en el contexto internacional también se traslada a las previsiones operativas del aeropuerto para el mes de abril.

Según los datos recabados, se prevén un total de 332.922 llegadas al aeropuerto de Ibiza en el mes de abril, ligeramente por encima de las 331.897 registradas en el mismo mes de 2025.

Esta estabilidad se produce en un contexto de incremento de la capacidad, con 2.557 vuelos programados (+4,5%). (+5,5%), lo que evidencia una apuesta de las aerolíneas por reforzar la conectividad con la isla.

En cuanto al empleo previsto en los vuelos programados, éste se sitúa en el 75,61%, ligeramente por debajo del 79,54% registrado el año pasado, un ajuste coherente con el aumento de la oferta y con un escenario en el que las compañías aéreas amplían capacidad anticipando una demanda sólida.

Principales mercados emisores

Por mercados, España sigue liderando el volumen de llegadas previstas, seguida de Reino Unido, Italia y Países Bajos, que se consolidan como principales emisores en este inicio de temporada.

Destaca también el peso de mercados europeos como Francia, así como su diversificación con la aportación de mercados como Bélgica, Suiza o Austria.

Estas previsiones refuerzan la lectura de que, en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Medio, Ibiza se mantiene como un destino competitivo, seguro y bien posicionado, con capacidad para absorber una creciente demanda y consolidar el inicio de la temporada turística.

Con estos datos, el Sistema de Inteligencia Turística constata que Ibiza sigue consolidándose como un destino turístico con alta demanda, estable y diversificado.

La situación geopolítica actual está reconfigurando los flujos turísticos internacionales y favorece a destinos europeos consolidados como Ibiza, que ofrecen seguridad, conectividad y una oferta turística de calidad.