Semana Santa de récord en el poblado de Son Banya: las ventas de droga se disparan un 70%

La actividad en el poblado de Son Banya, uno de los principales puntos de distribución de droga en Baleares, ha registrado durante la primera fase de la Semana Santa un notable aumento de ventas, según fuentes policiales y ratificadas por personas próximas a los clanes que operan en el enclave.

Aunque no se trata de datos oficiales, el informe está basado en el número de vehículos que acudió al poblado, que se multiplicó durante los días festivos, y en informaciones que okbaleares ha podido confirmar a partir de contactos internos, aunque sin entrar en detalles. Según estas fuentes, el volumen de ventas habría crecido alrededor de un 70%, un repunte significativo ligado a la mayor afluencia de compradores y a las mejoras en la gestión de entradas y salidas dentro del poblado.

El periodo festivo, marcado por el incremento del turismo en Mallorca, ha sido un factor clave para este aumento de actividad. Los vehículos que accedieron diariamente a Son Banya crecieron de manera considerable, generando un flujo constante de compradores a lo largo de toda la jornada.

Entre las drogas más comercializadas, la cocaína sigue predominando, aunque en los últimos meses también se ha popularizado el tusi y otras drogas sintéticas, aumentando la diversidad del mercado ilícito dentro del poblado. El aumento de la demanda ha beneficiado directamente a los clanes, ya que el personal de venta y los denominados aguadores habrían recibido gratificaciones extraordinarias por el elevado volumen de negocio.

Uno de los factores que ha favorecido este repunte es la mejora en la gestión de entradas y salidas. La habilitación de un nuevo acceso, junto con la instalación de iluminación nocturna mediante focos LED, ha permitido agilizar el tránsito de vehículos y reducir los tiempos de espera para los compradores, facilitando un sistema de venta más rápido y continuo, especialmente durante la noche.

Además, se ha registrado un incremento en el transporte interno de mercancía, desde los conocidos pisos guardería hasta los puntos de venta, evidenciando la capacidad de los clanes para adaptarse rápidamente a picos de demanda.

Aunque las autoridades mantienen la vigilancia sobre Son Banya, la capacidad de adaptación y reorganización de los clanes sigue siendo un desafío. El balance de esta Semana Santa deja claro que el mercado ilegal en Son Banya continúa activo y en crecimiento, con la cocaína y las drogas sintéticas como productos predominantes.