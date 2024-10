Mallorca-Athletic: una revancha con el quinto puesto en juego

Una revancha de la final de Copa con el quinto puesto en juego. El menú del Mallorca-Athletic de esta noche es lo suficientemente suculento como para no perdérselo pese a que se dispute en un lunes. Arrasate busca una victoria que consolide al equipo en las posiciones altas de la clasificación ante un rival que ha puntuado en cinco de sus seis últimas visitas a Son Moix. Es un reto mayúsculo, pero los bermellones ya han demostrado esta temporada de lo que son capaces.

La inmensa mayoría de los jugadores que se vieron las caras en abril en La Cartuja volverán a estar presentes esta noche en Son Moix, por lo que el partido pinta a ser una repetición de aquella final de Copa que dejó al Mallorca con la miel en los labios, ya que por culpa de los penaltis no se proclamó campeón. Sin embargo ayer en la rueda de prensa previa Arrasate rebajó la tensión asegurando que durante la semana «no se había hablado» de aquel partido. «Nosotros no vivimos la final de Copa, pero durante la semana he visto a la gente bien y normal. No les hemos puesto ninguna imagen de ese partido, pero ellos saben que vivieron un momento histórico. No recordamos nada del pasado, lo que queremos es hacer un buen partido», dijo el técnico.

Arrasate confirmó que las únicas bajas son las ya conocidas de Cuéllar y Asano y anunció que la convocatoria la formarían los 24 jugadores disponibles, de los que deberá caer uno esta noche en la relación final ante el Athletic. «Lo decidiremos antes del partido», dijo el entrenador vasco.

Por su parte Ernesto Valverde alabó ayer al Mallorca en la rueda de prensa previa, en la que resaltó que “en casa tienen muy buenos números. Reciben muy pocos goles en contra y es complicado superar su línea defensiva. El año pasado ya lo era, pero sigue siendo un equipo muy solidario que cuando se tiene que poner a trabajar y a defender lo hacen juntos. Además, rentabilizan mucho los goles que consiguen. La muralla de jugadores que tienen al defender siempre nos ha costado superarla y tendremos que estar especialmente atentos”.

El encuentro lo pitará Martínez Munuera, con el que el Mallorca lleva nada menos que tres victorias consecutivas en Son Moix ante Atlético, Almería y Las Palmas. Será su primera aparición esta temporada, pero en el VAR estará un viejo conocido, Javier Iglesias Villanueva, que ya estuvo a los mandos de la sala VOR en los partidos ante Real Madrid y Real Sociedad, ambos en Son Moix.

Alineaciones probables:

Mallorca: Greif, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Samú Costa, Morlanes, Sergi Darder, Robert Navarro, Muriqi y Larin.

Athletic: Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri, Jauregizar, Galarreta, Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams y Guruzeta.

Árbitros: Martínez Munuera (campo) y Iglesias Villanueva (VAR).

Estadio: Son Moix, 21.00 horas.