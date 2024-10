Arrasate augura un partido «que le gustará a los espectadores»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, auguró «un partido que le gustará a los espectadores» mañana ante el Athletic porque «somos dos equipos valientes que iremos a por la victoria». Arrasate alabó al Athletic, «que juega siempre igual y que sabes lo que van a hacer en todo momento, pero luego es muy difícil pararles», y en cuanto a su jugador Samú Costa, por el que se interesa el Atlético de Madrid, recalcó que «no sé lo que va a pasar con su futuro, pero esta temporada nos va a ayudar mucho».

El técnico confirmó que las únicas bajas son las ya conocidas de Cuéllar y Asano y anunció que la convocatoria la formarían los 24 jugadores disponibles, de los que deberá caer uno mañana en la relación final ante el Athletic. «Lo decidiremos antes del partido», dijo el entrenador vasco.

«Será un partido muy bonito, con dos equipos que serán valientes y que seguro que le agradarán al espectador. Queremos acercarnos a nuestra versión del otro día y así tendremos más opciones de ganar», añadió el entrenador, que sobre su colega en el otro banquillo dijo que «Valverde es uno de los grandes entrenadores que hay en España. Es de los mejores y ojalá nos podamos enfrentar más veces, porque esa sería una buena señal».

Arrasate aseguró que en el vestuario no ha detectado ningún ambiente de revancha por la final de Sevilla perdida por el Mallorca ante el Athletic por penaltis: «Nosotros no vivimos la final de Copa, pero durante la semana he visto a la gente bien y normal. No les hemos puesto ninguna imagen de ese partido, pero ellos saben que vivieron un momento histórico. No recordamos nada del pasado, lo que queremos es hacer un buen partido».

«El Athletic juega casi siempre igual. Sabemos lo que va a hacer, pero luego es difícil frenarlos. Son muy complicados de batir y queremos ponérselo difícil también porque llegamos en un buen momento. Están encontrando el gol con mucha facilidad porque llegan cerca del año contraria. Juegue quien juegue arriba tienen muchos argumentos», añadió sobre el rival antes de apuntar que «a los dos más o menos nos gusta lo mismo. Espero un partido de toma y daca y de alternativas que seguramente se decida por un momento de acierto puntual. Ojalá que caiga de nuestro lado».

Finalmente, en cuanto al interés del Atlético por Samú Costa, se limitó a señalar que «no sé qué pasará con el futuro de Samú Costa, pero lo que si sé es que nos está ayudando mucho esta temporada».