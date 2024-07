Luto en Irlanda por la muerte de la niña de 11 años que cayó desde un séptimo piso en Alcúdia

Irlanda, el país de origen de la niña de 11 años que falleció el pasado lunes tras caer desde un séptimo piso de un hotel de Alcúdia (Mallorca), está de luto. El fallecimiento de la pequeña Clodagh Phelan ha sido una noticia muy triste para todo el país y para toda una conmocionada sociedad irlandesa, que llora la terrible pérdida de la menor.

El primero en mostrar su pesar en redes sociales ha sido el primer ministro irlandés, Simon Harris. En un mensaje en X (antiguo Twitter), el político ha comentado: «Es muy triste saber de la trágica pérdida de Clodagh Phelan. Tantas promesas y personalidad arrebatadas en un terrible accidente. Pensamientos con su familia y la comunidad en este momento verdaderamente terrible».

So sad to hear of the tragic loss of Clodagh Phelan. So much promise and personality snatched away in a terrible accident. Thoughts with her family and community at this truly awful time. Ar dheis Dé go raibh a hanam. https://t.co/oQB7rmgLUE

— Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) July 22, 2024