Llega a Mallorca en crucero desde las Bahamas y decide quedarse en la isla para ganarse la vida robando

Terror en la calle Sindicato de Palma. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que había llegado a la isla de Mallorca en un crucero procedente de las Bahamas por intentar robar y amenazar con una barra de hierro a una pareja que estaba sentada tomando algo en un bar de la capital balear.

La tranquilidad en la céntrica calle Sindicato se vio alterada el pasado miércoles cuando un varón fuera de sí se acercó a una mujer para robarle el teléfono móvil, valorada en 1.000 euros. En ese instante, su pareja se interpuso entre ella y el asaltante y evitó la sustracción.

Esta acción, lejos de amedrentar al delincuente, le enfureció aún más y decidió entrar en una obra que estaba próxima para coger una barra de hierro. Posteriormente, con dicho objeto, se acercó al hombre e hizo un amago de golpearle. Finalmente, la pareja pudo abandonar el lugar sin sufrir daños y llamaron a la Policía Nacional.

Al legar al escenario de los hechos, los agentes se entrevistaron con el encargado de la obra, quien confirmó que el sujeto ahora arrestado se había adentrado sin permiso dentro del inmueble, había sustraído un candado que tenía en la puerta y le había dado un golpe a una cámara de vigilancia antes de apropiarse de la vara de metal.

Por ello, se procedió a la detención del presunto autor por un delito de amenazas y otro de hurto en grado de tentativa.