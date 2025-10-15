Les daban un plato de comida por trabajar 10 horas: detenidas dos mujeres por explotación laboral en Palma

Horror laboral en pleno centro de Palma. Dos mujeres de origen ecuatoriano fueron detenidas por explotar a trabajadores en situación irregular, obligándoles a cumplir jornadas de 8 a 10 horas sin un solo euro, recibiendo únicamente un plato de comida como pago.

La Policía Nacional, a través de la UCRIF, confirmó que esta práctica abusiva se repetía de manera sistemática. Algunos empleados habían trabajado semanas enteras sin contrato, sin seguro médico y sin ningún derecho laboral básico. «No tenían vacaciones, no tenían seguro, no tenían nada. Solo un plato de comida», declararon fuentes policiales. Muchos de ellos eran extranjeros en situación irregular, lo que las responsables del restaurante aprovechaban para mantenerlos en condiciones extremas y vulnerables, obligándolos a cumplir tareas agotadoras sin recibir ningún beneficio.

El restaurante ya había sido inspeccionado anteriormente por irregularidades similares, pero las dueñas continuaron operando de manera ilegal, ignorando la ley y los derechos de los trabajadores. La reiteración de estos hechos evidencia un patrón de explotación consciente y planificada, que las autoridades no están dispuestas a tolerar.

En las inspecciones realizadas, se identificaron al menos seis trabajadores explotados, todos obligados a largas jornadas de entre ocho y diez horas. Algunos de ellos solo recibían un plato de comida por día, mientras realizaban trabajos de limpieza, cocina y atención al cliente, sin estar dados de alta en la Seguridad Social ni contar con seguro médico. La vulnerabilidad de estas personas era total, y las responsables se lucran de su situación.

La Policía Nacional subraya que este tipo de abuso no puede permitirse y que las detenciones buscan enviar un mensaje claro: la explotación laboral será perseguida y sancionada con todo el peso de la ley. Las dos mujeres fueron detenidas como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores y ahora enfrentan graves consecuencias legales, que podrían incluir penas de prisión y sanciones económicas.

Este caso pone de manifiesto la persistencia de prácticas laborales ilegales en algunos establecimientos, donde la necesidad y la vulnerabilidad de los trabajadores se utilizan como herramienta de explotación. Las autoridades han advertido que intensificarán las inspecciones para evitar que se repitan abusos como este, garantizando que nadie tenga que trabajar solo por un plato de comida.