La continuidad de Kubo en el Mallorca está casi descartada. Según ha podido saber OKBALEARES el coste de un segundo año de cesión del extremo japonés se dispara y, además, al entrenador tampoco es un jugador que le entusiasme. En consecuencia todo hace indicar que se ha acabado la aventura de Take Kubo en la isla.

Kubo es un futbolista que a nivel de imagen aporta muchos ingresos atípicos. Por ejemplo, el sponsor principal, Taica Corporation, que se anuncia a través de su marca tecnológica multifuncional, @GEL, y que aporta más de un millón de euros anuales. Sin embargo, el coste del japonés, tanto en salario como en el dinero que hay que pagarle al Real Madrid, se va por encima de tres millones. Si fuera un jugador determinante para el equipo sería otra cosa, pero su temporada ha sido decepcionante.

Kubo cierra su segunda campaña en el Mallorca con 28 partidos jugados en los que ha marcado un solo gol y ha repartido una asistencia. 1.607 minutos en los que apenas ha tenido intervención directa en acciones decisivas. En la Copa le ha ido algo mejor, con un gol y dos asistencias en tres partidos, pero en el cómputo global sus números son claramente insuficientes si se los compara con la inversión necesaria para mantenerle en la plantilla.

Kubo ha sido sólo dos veces titular con Aguirre: ante el Alavés y ante el Granada, en ambas ocasiones en Palma, pero lo cierto es que su participación ha ido periclitando de manera evidente y ante Osasuna, en el partido más decisivo de la temporada, no jugó ni un solo minuto. No hay que ser un lince para darse cuenta de que no es el tipo de jugador que le interesa al entrenador mexicano.

Liberar el salario de Kubo, superior a los dos millones de euros, permitirá al Mallorca centrarse en otras incorporaciones más importantes en las que podrá invertir el dinero que destinaba al japonés. Eso, sin contar el precio de la cesión por parte del Real Madrid, que nunca se ha hecho oficial, pero que superaba ampliamente el millón de euros.

En el caso de Kubo le ha perjudicado claramente el cambio de entrenador, ya que para Luis García Plaza sí era un jugador importante y, de hecho, el técnico madrileño había pedido al club que le prorrogara un año más su cesión.

Eso sí, su baja implicará que el Mallorca deberá buscar otro sponsor principal para su camiseta porque por supuesto Taica Corporation no renovará su contrato, ya que éste iba íntimamente ligado a la continuidad del extremo japonés.