Jorge Campos se querella por la carta que le acusa de delitos cuando era líder de Vox Baleares

El ex líder de Vox Baleares y actual diputado en el Congreso, Jorge Campos, se ha querellado por injurias y calumnias contra «quien sea el autor de la carta» que le acusa de lucrarse del partido cuando estaba al frente de la formación y de grabaciones a Santiago Abascal. «Es un documento intolerable que contiene todo tipo de falsedades y difamaciones. No voy a permitir que se manchen mi nombre y mi honor», ha asegurado.

El documento remitido a la dirección nacional fue sacado a la luz en plena crisis de Vox Baleares y en él figura la rúbrica de la líder del partido en las Islas, Patricia de las Heras. Sin embargo, Campos ha explicado en declaraciones a los medios, frente a los juzgados de Vía Alemania de Palma, que la actual presidenta le comunicó que no es la autora.

La carta fue enviada el pasado mes de junio a la mano derecha de Abascal, después de las elecciones autonómicas y antes de que Campos fuera nombrado cabeza de lista de Vox por Baleares al Congreso de los Diputados. En el escrito se acusa al diputado nacional de varias irregularidades como un supuesto desvío de dinero para beneficio propio y de grabar algunas conversaciones con Santiago Abascal.

Si bien en el documento aparece la firma de Patricia de las Heras, según Campos, «ella no reconoce explícitamente su autoría». La querella presentada este viernes tiene como objetivo conocer quién escribió y difundió la carta. «Seguiremos hasta el final con este tema sea quien sea el autor y caiga quien caiga», ha relatado.

Unos hechos que Campos considera como una «clara difamación». Por ello, el dirigente ha explicado que se querella porque «no voy a aceptar de ningún modo que se ponga en entredicho la gestión de Vox Baleares mientras yo era presidente». En este sentido, ha afirmado que «si de algo estoy orgulloso es precisamente de la gestión impecable que se hizo durante estos años y que nos llevó al resultado espectacular que sacamos en las últimas elecciones».

En relación a esto, Campos ha subrayado que «no voy a permitir que se manche ni mi nombre ni el de todos aquellos que hicieron un esfuerzo espectacular para conseguir esos resultados».

Además, ha recordado que el apartado económico del partido quedó «claramente limpio» ya que «las cuentas pasan primero por intervención del Parlamento y por el Tribunal de Cuentas». Por ello, ha apuntado que «es una auténtica barbaridad que en esa carta ponga que se cometió algún tipo de irregularidad».

Por otro lado, Campos ha manifestado que tiene el apoyo de la dirección nacional de Vox. «El partido siempre apoya en la defensa que tiene que hacer una persona frente a este tipo de difamaciones. No soy el primer cargo de Vox que recibe injurias», ha relatado el ahora diputado nacional por Baleares.

Desde la dirección nacional de Vox sabían de este documento desde el pasado mes de junio, aunque no se comunicaron con Jorge Campos en ningún momento. «Nadie me lo hizo saber. Si lo recibieron, no le hicieron mucho caso porque poco después me nombraron candidato para ir al Congreso. Hemos tenido conocimiento ahora, después de esa difusión», ha asegurado.

Fin de la crisis de Vox Baleares

Sobre el final de la crisis de Vox Baleares gracias al acuerdo con la dirección nacional, Jorge Campos ha afirmado que «desde la semana pasada confiaba y era optimista en que se pudiera llegar a una solución. Me alegro mucho porque es lo que toca».

Asimismo, ha destacado que «el comunicado oficial de Vox es muy claro y ahora de lo que se trata es de trabajar juntos para no defraudar a los votantes. El objetivo no es estar en peleas continuas sino defender a nuestros votantes».