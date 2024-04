Javier Aguirre: «Tengo mucha fe mañana en mi equipo»

«Tengo mucha fe mañana en mi equipo», ha dicho hoy Javier Aguirre en la previa del partido que le enfrentará mañana al Real Madrid, al que derrotó 1-0 la pasada temporada. El mexicano ha asegurado que la final de Copa «ya ha quedado atrás», aunque ha reconocido que «venimos de una semana durísima», aunque luego ha subrayado que «también el Real Madrid está en medio de una eliminatoria durísima». Aguirre ha confirmado que no tiene lesionado y que toda la plantilla está a su disposición.

«Mejor rival no podíamos haber tenido para olvidar la final y dejar de lamentarnos. Fue una noche muy cruel y muy dura para todos, pero ya está. Esta semana hemos trabajado tratando de limpiar las cabezas, aunque a unos les cuesta más que a otros como es normal, pero estamos preparados física y mentalmente para jugar ante el Real Madrid», agregó el mexicano, que insistió en que «quedan ocho finales y cuando antes sumemos los puntos que faltan, mejor».

Aguirre recordó que «aquí les ganamos el año pasado», pero también admitió que «es muy complicado jugarles de tú a tú. La mejor manera es estar organizados, tener muy claras las ideas y no fallar las ocasiones que tengamos, porque no habrá muchas. No descubro nada nuevo si digo que ellos son mejores y favoritos, pero aquí en nuestro campo tengo mucha fe en el equipo».

Sobre su futuro, el azteca no dio pistas, aunque bromeó al afirmar que «se vive muy bien en Mallorca. Lo pasamos muy bien mi mujer y yo, el estadio está hermoso, la ciudad es bonita, todo está cerca y estoy muy contento en Palma». Ante la insistencia, Aguirre acabó revelando que «le he dicho a mi representante que no quiero ni oírlo. Le he pedido que no me diga nada porque tengo trabajo que hacer y aún no está terminado», confirmando las informaciones publicadas esta semana por OKBALEARES en este sentido.

El entrenador aseguró que sus jugadores están fuertes «porque la final de Copa es para disfrutarla. No es lo mismo que un descenso, que eso sí que es duro. La diferencia fue que los penaltis cayeron del otro lado, pero para el Mallorca es una maravilla. Ahora nos centramos en intentar cerrar cuanto antes la permanencia, que es lo realmente importante para el club».

Sobre la polémica con Abdón, que no intervino en el partido decisivo ante el Athletic, dijo que «hablo normalmente con todos y esa noche hablé con Abdón. Entendió perfectamente la problemática de las lesiones. Él es un chico ejemplar y siempre pone por delante al equipo. Abdón sabe que yo cuento con él, le doy muchos minutos, creo que soy el entrenador con el que más ha jugado. Él sabe que lo aprecio».

«Lo más importante son el escudo y la afición. Los demás estamos de paso. Lo que todos queremos es que el Mallorca esté en Primera División y eso lo tenemos claro. Lo que nos hace fuerte es el grupo que tenemos», añadió Aguirre, que para terminar dijo sobre la permanencia que «he hecho mis cuentas, pero no se las he dicho a nadie».