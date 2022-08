Javier Aguirre: «Nos falta algo más en ataque»

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha admitido hoy en rueda de prensa que «nos falta algo más en ataque» y ha reclamado de nuevo a sus jugadores que «den un paso hacia adelante», refiriéndose a Kang In Lee, Grenier y Dani Rodríguez, aunque dijo estar «satisfecho» con el trabajo del gallego, que «está demostrando su liderazgo tanto en el campo como fuera»·. «El Betis tratará de quitarnos la pelota porque se sienten a gusto con ella. Tendremos que ser mucho más directos cuando la recuperemos si queremos hacerles daño».

«La pasada temporada no lo hicimos mal en casa, a pesar del resultado ante el Granada, y ese es de nuevo nuestro objetivo, hacernos fuertes en nuestro estadio», afirmó el entrenador, que volvió a insistir en la necesidad de que el equipo sea más profundo en ataque. «En Bilbao no ligamos tres pases y eso no puede ser. Debemos ser más atrevidos. Luego puedes fallar, pero por lo menos tienes que intentarlo».

Aguirre volvió a asegurar que «vendrán nuevos jugadores», aunque no precisó ni cuantos ni cuando, aunque sí repitió que «el club ya sabe lo que yo quiero porque les dejé una lista antes de irme de vacaciones». «Por supuesto que ya quisiera tenerlos a todos así, pero es lo que hay», se lamentó el mexicano, que dijo que en su país «llevan nueve jornadas de Liga y aún se pueden fichar jugadores. Esto no debería de ser así».

«Al Betis parece que le sucede lo mismo, aunque por otro motivo, y es una lástima que no pueda jugar mi paisano Andrés Guardado», bromeó Aguirre, que sí que dejó claro que la situación de los jugadores con los que no cuenta -Mboula y Álex Alegría- «sigue siendo la misma».

Por último, sobre el estreno de la nueva grada, afirmó que «la gente quiere estar en su nueva localidad, lucirla y no sufrir por el equipo, y eso es cosa nuestra y es lo que vamos a intentar».