Javier Aguirre: «No tengo ninguna información del club sobre mi futuro»

«No tengo ninguna información del club sobre mi futuro», ha asegurado hoy Javier Aguirre en la rueda de prensa posterior al partido ante el Almería, y dice la verdad. Aún es el momento de que se le comunique que no se cuenta con él para la próxima temporada, aunque por supuesto el mexicano es plenamente consciente de la situación. «Lo único que sé es lo que sacan ustedes en la prensa, nada más», insistió el entrenador, que afirmó que «para mí es un enorme orgullo lo que hemos conseguido esta temporada».

«Hemos sufrido muchas adversidades, pero las hemos superado todos juntos, como una gran familia», dijo Aguirre en la sala de prensa, en la que añadió que «estoy muy contento con lo que hemos vivido en el club». «Con 65 años he visto tantas cosas…soy empleado del club y estoy feliz aquí, pero entiendo los proyectos y las historias».

¿Será el último partido de Javier Aguirre en Son Moix? «Nadie me ha dicho nada» 🗣️ El técnico del Mallorca responde en #ElPostDeDAZN pic.twitter.com/Ks2ir4hPE9 — DAZN España (@DAZN_ES) May 19, 2024

Por su parte el centrocampista mallorquín Sergi Darder, autor del gol del empate, dijo a DAZN al final del partido que «si hace dos meses me dicen que estaríamos en esta situación no me lo hubiera creído porque veníamos en una dinámica muy positiva, pero creo que la Copa nos hizo daño porque después se nos hizo un poco largo».

