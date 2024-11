La izquierda en bloque -PSOE, Més, Podemos y Més per Menorca- rechazan los presupuestos de Baleares para el año 2025 presentados por el Govern de Marga Prohens pese al gran aumento del gasto previsto en servicios esenciales como son la Educación, Sanidad, Vivienda y Servicios Sociales. Las formaciones de la izquierda han presentado enmiendas a la totalidad que se debatirán en el pleno del Parlament del próximo martes, 19 de noviembre.

Las enmiendas a la totalidad no prosperarán al contar de antemano con el voto en contra del PP y Vox si bien el Govern de Prohens todavía no ha cerrado el acuerdo definitivo con la formación de Santiago Abascal.

El portavoz parlamentario del PSOE, Iago Negueruela, ha defendido su enmienda a al considerar que, a grandes rasgos, dichas cuentas «no tienen grandes novedades, ni apuestan por los servicios públicos», de modo que, en su opinión, «no responden a las necesidades reales de la ciudadanía de Baleares».

Más en detalle, Negueruela ha criticado que estas cuentas se caracterizan por «consolidar la bajada de impuestos a los más ricos mientras los ingresos se pueden mantener gracias a las rentas de los trabajadores», quienes «verán como el año que viene no tienen el transporte público gratuito porque el Govern no quiere hacer el esfuerzo». Igualmente, ha denunciado que las cuentas para 2025 «tampoco mejoran la educación pública porque el conseller Vera dice que donde hay escuela concertada no hace falta mejorar la pública».

Mientras, el PP defiende el esfuerzo del Govern por «destinar más recursos que nunca» a servicios esenciales como la Salud, Educación, Servicios Sociales y Vivienda. «Pese a haber ahorrado a los ciudadanos en los últimos dos años hasta 400 millones de euros en impuestos, se ha incrementado en 600 millones el gasto público en Baleares, demostrándose una vez más que es posible bajar impuestos y elaborar los presupuestos más sociales de la historia», afirma la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán.

Por su parte, Més per Mallorca ha justificado la devolución de las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio porque, a su juicio, «no responden a las transformaciones estructurales que necesita el archipiélago hacia una mayor sostenibilidad y justicia social».

La formación que lidera Lluís Apesteguia cree que los segundos presupuestos del Govern de Marga Prohens consolidan las modificaciones fiscales impulsadas y que benefician a las personas con mayor capacidad económica. En este sentido, Més per Mallorca cree que las bajadas de impuestos están suponiendo un descenso de los ingresos no financieros que se han traducido en recortes en políticas necesarias. Entre estas políticas, ha asegurado que «echa en falta» una decidida apuesta por la vivienda pública.

En la misma línea, el portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha defendido la enmienda a la totalidad porque el proyecto de presupuestos «no responde a los retos más importantes que tiene en estos momentos» Baleares, «es decir, no responden ni al cambio de modelo económico, ni a la masificación turística, ni a las amenazas del cambio climático, ni al problema de acceso a la vivienda». Desde Més per Menorca han denunciado además que «las cuentas autonómicas continúan supeditadas a las obsesiones de Vox, el socio indispensable del PP».

Finalmente, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha justificado la devolución de las cuentas autonómicas para 2025 porque «no hay partida para el transporte público gratuito» y «tampoco partidas que realmente tengan la intención de luchar contra la especulación inmobiliaria y el acaparamiento de vivienda» por parte de «empresas dedicadas a la inversión o la explotación turística».

Presupuesto de Salud y Educación

El conseller de Economía, Antoni Costa, entregó el pasado día 7 el proyecto de ley de presupuestos de Baleares en el Parlament para que comience la tramitación. Costa desgranó el proyecto por consellerias y departamentos e hizo hincapié en la «potente inversión» que se hará el próximo año en ciclo del agua y en los incrementos salariales del personal sanitario. «Hay que cuidar a los que nos cuidan», ha insistido.

En términos generales, el presupuesto global de las consellerias se incrementa en 139,1 millones de euros (+2,7%), hasta llegar a los 5.254,7 millones de euros.

Entre los mayores incrementos destacan Salud, con un presupuesto de 2.450 millones -sumando el IB-Salut y la Agencia de Salud Pública-, lo que supone un incremento de 81,7 millones (+3,4 %); Educación y Universidades, con un presupuesto de 1.416,5 millones de euros y un aumento de 63,8 millones (+4,7 %); y Empresa, Ocupación y Energía, que tendrá un presupuesto de 254,5 millones, 49,8 millones más que en 2024 (+24,3 %).

También es notable, «por razones obvias», el incremento presupuestario de la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua que crece en 16,2 millones respecto al año pasado (+9,8%).

Bajan, por contra, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes (-51%) por la menor llegada de los fondos europeos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; y la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas (-2%).