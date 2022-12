Los grupos parlamentarios de PSOE, Més y Podemos aprobarán este martes una rebaja de impuestos para las donaciones de vivienda de padres a hijos. Se aprobarán dos enmiendas del PP para aumentar la bonificación fiscal en donaciones de inmuebles para vivienda habitual. Según han informado fuentes del grupo socialista, se trata de dos enmiendas al articulado que se han negociado y se aprobarán en una sola durante las votaciones de este martes a mediodía, en el pleno para aprobar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023.

En detalle, la rebaja de impuestos general para hijos y descendientes del donante será del 60% -previamente era de un 57%-, y del 95% para determinados colectivos -hijos menores de 36 años, con discapacidad o familias numerosas y monoparentales-.

Para aceptar estas enmiendas del PP los grupos del Pacte han introducido nuevas condiciones para ser beneficiario de la bonificación, como un límite de renta de 33.000 euros en declaración individual de IRPF y 52.800 euros en conjunta.

El valor de la vivienda no podrá superar los 270.151,20 euros y el destinatario deberá residir en ella de forma habitual durante al menos tres años tras la donación. En caso de incumplir los requisitos el interesado perdería el beneficio fiscal y tendría que presentar una autoliquidación para rectificar la tributación.

Por otra parte, en las votaciones de este martes también saldrá adelante una enmienda del diputado por Formentera, Antonio Jesús Sanz, que fija en 1.760 euros la deducción autonómica por cursar estudios de educación superior fuera de la isla de residencia habitual, informa Europa Press.

La rebaja de impuestos se aplica por cada descendiente que dependa económicamente del contribuyente que curse, fuera de la isla de residencia, estudios universitarios, enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, enseñanzas deportivas de grado superior y cualquier otro estudio que se considere de educación superior.

Para disfrutar este beneficio fiscal se establece un límite de renta de 33.000 euros en tributación individual y 52.800 en conjunta. El descendiente que genera el derecho a la deducción tampoco puede obtener durante el ejercicio rentas superiores a 8.000 euros.

Además, es necesario que no haya oferta educativa pública -excluida la virtual o a distancia- en Mallorca para realizar esos estudios, o que en caso de existir, se haya solicitado el ingreso y no se haya admitido.

Por último, como estaba previsto, los grupos del Pacte aprobarán la enmienda de Més per Menorca para aumentar las ayudas que reciben los pacientes de Ibiza, Formentera y Menorca que tienen que desplazarse a Palma por razones médicas.

La dieta pasará de 60 a 90 euros por noche y de diez a 20 euros para cenas. También se pagará el taxi entre el hospital y el puerto cuando el paciente no viaje en avión por motivos de salud. Hasta ahora a los pacientes que no podían tomar un vuelo por prescripción médica se les cubría el viaje en barco, pero no el desplazamiento de Alcúdia a Palma.

Igualmente, se abonarán compensaciones por un segundo acompañante en hospitalizaciones prolongadas o cuando el paciente sea un menor o una persona incapacitada. También se flexibiliza el régimen permitiendo que estos acompañantes vayan a la vez o de forma alterna -facilitando, por ejemplo, que un menor viaje con diferentes progenitores en distintas ocasiones-.

Més per Menorca alcanzó la semana pasada un acuerdo con el Govern que contemplaba la aprobación de ésta y otras enmiendas, por un valor aproximado de 12 millones de euros. En virtud de ese acuerdo, los dos diputados menorquinistas votarán con los grupos del Pacte no sólo los presupuestos, sino también las enmiendas de la oposición.