El infierno sexual de un niño de 10 años en Mallorca: le obligaban a masturbarse a cambio de regalos

Un tribunal de Palma juzga a partir de este miércoles a un hombre que presuntamente sometió en Mallorca al nieto de tan sólo 10 años de edad de su pareja sentimental a un auténtico infierno sexual. En concreto, se la acusa de varias hechos delictivos como obligarle a masturbarse juntos o enseñarle vídeos pornográficos, entre otras cosas. Todo ello a cambio de regalos y dinero que le iba entregando si obedecía.

Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2024 en una localidad de Mallorca. El acusado aprovechaba las noches en las que el niño se quedaba a dormir o los momentos que pasaban a solas en la casa antes de ir al colegio para acceder a él sin que nadie les viera e inducirle a realizar los comportamientos de índole sexual.

De esta manera, aprovechando la proximidad con el niño y la confianza derivada de su relación con la familia del menor, el hombre pudo llevar a cabo toda una serie de acciones como realizarle tocamientos, mostrarle vídeos pornográficos, masturbarse frente a él, obligarle a que se masturbará y que le tocara los genitales.

Por si fuera poco, la Fiscalía sostiene que el procesado llegaba a darle dinero o regalos para que el niño accediera a sus peticiones y obedeciera en todo momento. No se trataron de hechos aislados, sino de una dinámica que se reiterada en el tiempo que se alargó al menos dos años.

Por todos estos hechos descritos, el Ministerio Público pide una condena de seis años de prisión para el varón por los delitos de agresión sexual y prostitución de menores.

La vista previa que se celebra este miércoles a partir de las 09:30 horas forma parte del proceso judicial previo, en el que se revisan las posiciones de las partes y se determina si existe posibilidad de acuerdo o si la causa continuará hacia el juicio oral.