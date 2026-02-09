Infamia sanchista

El desgobierno de Pedro Sánchez -otra cosa, gobernar según las normas constitucionales ya supone a fecha de hoy un insulto a la democracia- para mantenerse en el poder, si no se produce en las próximas elecciones algún fraude electoral no descartable, ha pactado con Bildu sacar a ETA de la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, donde figuraba desde su primera redacción en el año 2001.

El Gobierno, y en concreto Padro Sánchez, aunque arropado por Albares sus ministros y los diputados sanchistas, o sea la evidente prostitución actual del socialismo democrático, se supone que con el apoyo de la comparsa de extrema izquierda que lo mantiene, ha pactado con Bildu borrar de Europa el rastro de los asesinos que, durante más de cinco décadas, sembraron el terror en España con más de 800 asesinatos, miles de heridos y una amplia lista de crímenes todavía sin resolver.

Eso, al igual que el separatismo catalán, que también quiere hacer valer sus votos en España sobre las instituciones europeas a cambio de chantajes y cesiones. Cabe recordar que ETA cometió la mayoría de sus crímenes tras la restauración de la democracia: más de 300 de esos asesinatos se realizaron a partir del 1 de enero de 1986, con España como miembro de la UE. ¿Es posible contemplar mayor infamia, un acto vergonzoso, injusto y moralmente reprobable, sin suscitar ninguna reacción?

MARTES: ALARMISMO. Un estudio sociológico, elaborado por el llamado Fòrum de la Societat Civil de Baleares, apunta que la población residente de la isla de Mallorca desde ahora hasta el año 2050 alcanzará el millón y medio de personas. Es decir, en 25 años habrá aumentado un 50% y a esta cifra habrá que sumarle los turistas que nos visiten. De hecho, se calcula que en los meses de verano la población, entre residentes y visitantes, será de dos millones de personas.

Este bienintencionado estudio indica la necesidad de crear un nuevo modelo más equilibrado, equitativo y sostenible para mantener el bienestar de la población local. Y este modelo es sin duda incuestionable, aunque otra cosa son los datos. Y los datos parecen ser que apuntan a otro modelo: aumento de la población e incremento de la presión humana. Y desde el Fòrum se considera que ya se ha alcanzado una situación límite.

De la inteligencia humana depende evitar que todo esto suceda. No es que pueda considerarse que en ocasiones ésta ha carecido de necesaria visión de futuro, pero cabe suponer que ante cuestiones que pueden sin duda afectar nuestro futuro, la respuesta será inteligente y no nos veremos abocados a situaciones límite. Esta es una previsión optimista, pero cabe esperar que así suceda.

JUEVES: DISCOTECA POLIGONERA. En el polígono de Son Rossinyol, justo frente a la cárcel de Palma, en una discoteca poligonera de la que se sabe el personal que la frecuenta, más de una treintena de jóvenes -muchos de ellos menores de edad- protagonizaron una brutal pelea multitudinaria en la madrugada del sábado al domingo. según describen quienes la vivieron, la situación fue caótica y fuera de control. ¿Puede suceder algo así? ¿Es tan violenta una parte de la juventud actual como para dirimir sus discrepancias con violencia?

Con todo lo sucedido, y pese a que intervinieron menores, ahí radica una parte de las responsabilidades. Por parte de la discoteca, ¿se permitió la entrada de menores sin ningún tipo de control? Es más, por parte de la autoridad, ¿se vigila que en las discotecas no accedan menores? Si es así, incumplen sus obligaciones en una cuestión de mucha gravedad. Por lo que respecta al orden público y la seguridad, ¿es permisible que en estos lugares donde se producen episodios de violencia, que se sabe porque ocurren con frecuencia, la autoridad brille por su ausencia?

La seguridad, episodios como este aparte, está fallando. O faltan medios o sus responsables no responden a las necesidades de mantener una seguridad de la que cada día se carece más.