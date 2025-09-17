Imputan a un joven en Palma por conducir una moto sin carnet y a su madre por permitírselo

La Policía Local de Palma ha abierto diligencias contra un joven de 22 años y su madre, de 44, por un presunto delito contra la seguridad vial. Ambos están siendo investigados tras una intervención realizada durante un control de tráfico en la barriada de La Soledad de Palma. Los agentes han imputado al joven por conducir sin carnet y a la madre, por permitírselo.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre, cuando una patrulla de la Unidad Motorizada (UMOT) dio el alto a una motocicleta cuyo conductor no presentó permiso de conducir. Tras verificar su identidad, los agentes confirmaron que el joven no había obtenido nunca el carné, ni en España ni en su país de origen, Colombia.

Al comprobar la titularidad del vehículo, se descubrió que la motocicleta estaba registrada a nombre de su madre, con quien el joven convive. Por ello, se le comunicó su condición de investigado —no detenido— por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el permiso correspondiente. Además, fue informado de su obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

La Sala de Atestados de la Policía Local abrió una investigación y citó a declarar a la progenitora. Durante su testimonio, la mujer reconoció que su hijo utilizaba la motocicleta, ya que ella no podía conducirla, y admitió que sabía que él no tenía carné. Aunque afirmó que le prohibía el uso del vehículo, también reconoció que no tomó medidas para impedirle el acceso a las llaves.

Ante estos hechos, el instructor del atestado consideró que existían indicios suficientes para considerarla cooperadora necesaria en un presunto delito contra la seguridad vial. Por ello, también fue informada de su condición de investigada no detenida y de su obligación de comparecer ante el juez cuando sea citada.