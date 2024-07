El imputado dirigente socialista Rafa Ruiz deja la secretaría general de la agrupación del PSOE en Ibiza

Bajan revueltas las aguas para los socialistas en Ibiza. El ex alcalde imputado en el caso Puertos, Rafa Ruiz, ha anunciado esta mañana que deja la secretaría general de la agrupación del PSOE en Ibiza.

Ruiz figura como investigado en la citada causa judicial donde está acusado de los supuestos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración, si bien esta semana el dirigente socialista ibicenco recurría el auto que pone fin a la instrucción judicial, para dar paso a la posterior apertura de juicio oral.

Si hace un mes, en concreto, el pasado 15 de junio era el secretario general de la Federación Socialista de Ibiza, Josep Marí Ribas, Agustinet, el que abandonaba la nave y convocaba un congreso extraordinario que se celebrará la semana que viene, el próximo día 20, hoy hay sido el número uno de los socialistas de la ciudad de Ibiza el que ha seguido sus pasos. En la red social X, Rafa Ruiz anunciaba su renuncia al cargo.

1) Estimats i estimades, us vull informar de la meva decisió de renunciar del càrrec com a secretari general del PSOE d’Eivissa tot i que continuaré lluitant per una millor ciutat com a portaveu del Grup municipal a l’Ajuntament d’Eiviss i a l’Executiva del PSIB. pic.twitter.com/8qezLpGAys

