La jueza que instruye el caso Puertos, Martina Mora, ha decidido finalmente imputar al alcalde socialista de Ibiza, Rafael Ruiz, quien tendrá que comparecer en los juzgados el próximo 21 de junio. La sociedad Club Básico 12 Millas había solicitado la imputación del alcalde de Ibiza y del ex presidente de Puertos del Estado y ex consejero de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB, José Llorca, por su presunta implicación en el denominado caso Puertos que salpica a la propia presidenta del Govern, Francina Armengol.

La imputación por corrupción del alcalde de Ibiza se produce a pocas semanas de las elecciones. De momento Ruiz sigue siendo el candidato del PSOE a la reelección en Ibiza.

En el denominado caso Puertos se investiga el amaño del concurso para la concesión del Club Náutico del Puerto de Ibiza con la finalidad de que los actuales concesionarios siguieran gestionando la infraestructura portuaria.

La jueza pidió hace semanas a la Fiscalía y a las acusaciones personadas en el caso Puertos si Rafael Ruiz y otras personas que también habían sido citadas a declarar debían hacerlo en en calidad de testigos o de imputados.

Según la juez, teniendo en cuenta las evidencias del caso, las declaraciones realizadas y los documentos disponibles, hay que tomarles declaración. «Son personas que han tenido intervención en hechos relevantes para la presente investigación». La acusación particular pidió que Ruiz declarara como imputado aunque no así la Fiscalía. Finalmente la juez he decidido citar al alcalde de Ibiza como investigado.

La juez investiga si existieron presiones políticas para favorecer al Club Náutica de Ibiza con la finalidad de que mantuviera la concesión frente a otras empresas privadas que aspiraban a su explotación. De las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil y que figuran en el sumario se deduce que tanto el alcalde de Ibiza como el entonces presidente de Autoridad Portuaria, Gual de Torrella, y la propia presidenta Francina Armengol, intervinieron a favor del Club Náutico de Ibiza.

La imputación del alcalde de Ibiza se produce a petición de la empresa Club Básico 12 Millas, que aspiraba a la concesión de la explotación del Puerto de Ibiza. Se da la circunstancia de que esta sociedad aparece en la causa como denunciante y denunciada y está siendo objeto de investigación. De hecho, uno de sus socios fundadores es Javier Enríquez, que está imputado.

La Guardia Civil sospecha –y así se lo ha hecho saber a la juez en un informe– que los responsables de Club Básico 12 Millas habrían solicitado dinero al Club Náutico de Ibiza a cambio de retirar los contenciosos interpuestos contra su concesión. El informe de la Guardia Civil señala también la supuesta intermediación en este asunto del ex fiscal Anticorrupción Joan Horrach, que intentó mediar a favor de la empresa Club Básico 12 Millas.