Imputada la dueña de un restaurante de Mallorca por la intoxicación de una clienta con un desatascador

Un juzgado de Palma está instruyendo la investigación contra una dueña de un restaurante de Mallorca por utilizar un producto «muy fuerte» para desatascar el urinario e intoxicar a una clienta con el mismo. Tras salir del baño, la víctima, una joven de 25 años que se encontraba en una boda, empezó a sentirse indispuesta y tuvo que ser hospitalizada tras sufrir un broncoespasmo severo y fue diagnosticada con asma crónica. El caso se encuentra en fase de instrucción y todas las partes implicadas están aportando pruebas médicas, testigos etc…

La pesadilla de la víctima se remonta a las 20:00 horas del pasado 31 de mayo cuando uno de los invitados de una boda decidió ir al lavabo del restaurante, que no tenía ventilación. Una vez dentro, la mujer percibió rápidamente un olor muy fuerte que le obligó a salir de allí enseguida y solicitar un vaso de agua a los camareros, tal y como explica la víctima en su denuncia a la Guardia Civil.

Sin embargo, los problemas llegaron pasados unos 20 minutos, cuando la afectada empezó a tener tos y a sentir que se ahogaba, por lo que fue trasladada a un centro médico al que llegó con un nivel de oxígeno en la sangre muy bajo. Posteriormente, fue trasladada de urgencia al hospital Son Llàtzer.

Los problemas de salud continuaron los días siguientes y tuvo que permanecer en el hospital hasta el 4 de junio. Durante el ingreso, la mujer asegura que sufrió sangrados por la nariz y hasta un broncoespasmo severo, todo ello, en un período de tiempo en el que la víctima estaba opositando y trabajando, lo que le provocó un «grave perjuicio para su vida».

La perjudicada denuncia que el baño no contaba con ningún tipo de señalización que negara el acceso y tampoco fue avisada por el personal del restaurante. Por este motivo, ahora un juzgado de Instrucción de Palma investiga a la dueña del local por un posible delito de lesiones imprudentes.

Los restaurantes y locales de hostelería no pueden utilizar productos desatascadores ni sustancias químicas peligrosas en los baños accesibles al público debido al riesgo de intoxicación que pueden suponer para clientes y trabajadores.

La medida, que refuerza la normativa vigente en materia de seguridad e higiene, establece que queda prohibido almacenar o dejar al alcance del público productos altamente corrosivos o tóxicos en aseos de uso común. Entre ellos se encuentran desatascadores químicos, limpiadores con alta concentración de ácidos o álcalis y otras sustancias consideradas peligrosas.

Según fuentes sanitarias, estos productos pueden provocar quemaduras graves, intoxicaciones por inhalación de vapores o daños oculares y cutáneos en caso de contacto accidental. El riesgo aumenta especialmente en espacios de uso frecuente y sin supervisión directa, como los baños de bares, restaurantes y otros establecimientos abiertos al público.

En este momento procesal, la propietaria del establecimiento, como ya hizo nada más enterarse de lo sucedido, se comprometió a hacerse cargo de los gastos hospitalarios. En su descargo, la dueña del local sostuvo en su primera declaración ante la Benemérita que al sufrir el baño un atasco solicitaron la presencia de un fontanero y éste echó un producto -que desconoce la composición del mismo- y que se produjo una reacción de la que salía un humo de color blanco. El personal del local advirtieron a los invitados que no accedieron, pero siempre según el relato de la imputada, éstas hicieron caso omiso.