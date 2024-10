La III Cumbre de Destinos Sostenibles en Mallorca arranca con un gran éxito de asistencia

El Consell de Mallorca, en colaboración con la ONU Turismo, está llevando a cabo la III Cumbre de Destinos Sostenibles, entre este jueves y mañana, 18 de octubre, en el Hotel Zoetry Mallorca, que ha arrancado con un gran éxito de asistencia, más de 250 personas en la primera jornada.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ha sido el encargado de inaugurar una cumbre en la que la directora ejecutiva de la OMT, Zoritsa Urosevic, ha ofrecido un Keynote de bienvenida. El conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez, y la directora insular de turismo, Susanna Sciacovelli, han actuado también como anfitriones del encuentro.

Durante su intervención, Galmés ha destacado que «Mallorca es un referente mundial a nivel turístico y con la celebración de este congreso se consolida como destino líder en turismo sostenible». En esta línea, el presidente del Consell ha afirmado sentirse «muy orgulloso de que el turismo siga siendo el motor económico que durante décadas ha aportado bienestar y oportunidades», si bien ha recalcado que «nos encontramos ante un momento decisivo, con muchos retos en el horizonte para avanzar hacia un futuro más sostenible en todos los aspectos: social, económico y medioambiental».

Por último, Galmés ha insistido en la necesidad de «tomar decisiones valientes para hacer frente al desafío que representa la gestión de los flujos turísticos» y ha recordado las medidas recientemente impulsadas por el Consell, como la reducción del techo de plazas, la menor asistencia a ferias turísticas o la apuesta por un turismo responsable y la lucha contra la oferta ilegal, recoge el Consell en un comunicado.

Expertos y líderes de opinión del ámbito turístico y sectores afines han debatido durante esta primera jornada experiencias, opiniones y proyectos que, aunque desde diferentes ámbitos, tienen un objetivo común: que el turismo sea elemento de cohesión, convivencia y progreso sostenible equitativo.

Cabe señalar que el Summit se enmarca dentro de la Semana del Turismo Responsable, celebrada del 15 al 21 de octubre. Durante esta semana, se llevarán a cabo otros eventos de gran interés, como el Green Film Forum, organizado por la Mallorca Film Commission (los días 19 y 21 de octubre), y el evento Sages and Scientists, impulsado por la Fundación Chopra, una entidad sin ánimo de lucro (los días 15 y 16 de octubre).

La cumbre está abordando temas clave y de gran actualidad. Thomas Ellerbeck, CEO de TUI, ha abierto la jornada con una interesante intervención sobre términos de moda en el sector.

En otro de los paneles, That’s my place to live, miembros de la comunidad de Mallorca han compartido sus motivos para elegir ciertos lugares como residencias permanentes, poniendo de relieve cómo los destinos pueden evolucionar para satisfacer tanto a residentes como a turistas de manera armoniosa y sostenible.

El programa de la primera jornada ha incluido también debates como Refreshing Sustainable Perspectives, que ha explorado la influencia de los sonidos naturales en el turismo, y Collective excellence creating remarkable tourist experiences, en el que expertos han discutido sobre cómo lograr experiencias turísticas de alta calidad. Además, The Exclusivity of Inclusivity ha destacado la importancia de involucrar a los residentes en la planificación turística. Otros paneles han examinado la cooperación público-privada y el papel de las instituciones en la transición hacia modelos de turismo más sostenibles.

Este viernes, 18 de octubre, se abrirá con una presentación inspiradora sobre Mallorca–La isla del mañana, donde se discutirá la visión de futuro para la isla como un referente en sostenibilidad turística a nivel mundial.

El Summit cuenta con ponentes de gran calado internacional y máximos representantes de entidades de gran calado internacional como; Atlantic Sustainable Tourism Observatory, Food and Agriculture Organisation (FAO), Tourism Affairs Department Austria, Inter-american Development Bank, Thompson Okanagan Tourism Association (TOTA) Canada, World Health Organization for Europe (WHO), World Sustainable Hospitality Alliance, UNDP Malaysia, entre otros. También participan entes de turismo, grupos turísticos, asociaciones y empresas tales como; Annals of Tourism Research , Alpitour Group, ASPAYM, Brain&Code, Costa Rica Institute of Tourism, Icelandic Tourist Board, FEHM, Futouris, LifeAdaptCalaMillor, Malta Tourism Authority, Nature Metrics, TUI Group, Turespaña, Turismo de Islas Canarias, Travel Tech2 o Visit Berlin, entre otros.