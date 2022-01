Ibiza acogerá un año más el Congreso de Turismo y Desarrollo Sostenible, que se celebrará el próximo 6 de octubre. Un espacio en el que destinos, empresas, profesionales y usuarios cooperan y aportan soluciones innovadoras «para un turismo más inclusivo y sostenible». Así, en la IV edición del congreso se debatirá sobre la economía futura, «que dependerá en gran medida de la transformación y modernización del sector turístico».

«Ibiza no sólo es ocio, es uno de los pocos lugares del mundo que atesora cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad. Unos atractivos que son conocidos internacionalmente que se deben visitar durante todo el año y no únicamente en unos meses. Disfrutamos de un territorio finito y frágil, con una estacionalidad muy marcada, que debemos romper. Alargar la temporada actual a ocho o nueve meses nos permitirá disminuir la huella del visitante al repartirlos en el tiempo», ha dicho en Fitur el director insular de Turismo de Ibiza, Juan Miguel Costa.

Por su parte, la directora general de Turismo del Govern, Rosana Morillo, ha defendido la nueva ley turística de Baleares. Ha asegurado que «liderará el tránsito de la sostenibilidad a la circularidad. «Potenciará aspectos tales como la sostenibilidad medioambiental, la protección social y el progreso económico. Mejorará la experiencia de los visitantes y la calidad de vida de los ciudadanos. Estamos ante un modelo de turismo clave para todos los países». Lo que no ha dicho Morillo es que el sector hotelero no está satisfecho con lo anunciado en la nueva ley y que han pedido que se de a conocer el texto íntegro, no sólo el contenido electoralista.

Puesto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son de obligado cumplimiento para las empresas, el congreso de Ibiza se centrará, sobre todo, en cómo ha de cambiar el sector. En este sentido, el director general en la Secretaría de Estado de Agenda 2030, Gabriel Castañares, ha recordado que la transformación ha de basarse «en un modelo social y económico que cuide de los recursos». «Debemos proteger el medioambiente y mejorar el sector turístico para garantizar un empleo de calidad».

Sobre el motivo por el que se ha escogido de nuevo Ibiza para acoger el congreso, la directora de Turismo de Portugal, María Lurdes Vale, ha explicado que «ha demostrado su liderazgo a la hora de dedicar esfuerzos para desarrollar un turismo más acorde con sus ecosistemas». «La reducción del uso del plástico, el fomento de la economía circular, el consumo de productos de proximidad, la eliminación de pesticidas y productos químicos permite dar valor a lo natural, a lo orgánico, a un modelo de vida tradicional».

Así, en la presentación se hizo hincapié en que la recuperación de la pandemia «debe servir como un reto y al mismo tiempo una oportunidad para transformar y mejorar el modelo productivo». Los distintos actores que han participado en el evento han manifestado su preocupación por la preservación de todos los entornos naturales. «Hay que legislar sin miedo», ha pedido el presidente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Roberto Lozano.