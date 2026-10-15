Los Halcones Saudíes sorprenden con su presencia en Mallorca tras sobrevolar Palma con sus aviones acrobáticos

La escuadrilla acrobática oficial de la Real Fuerza Aérea Saudí ha vuelto a llamar la atención en Mallorca este miércoles, con la presencia de sus llamativos aviones de reacción en el cielo de Palma y en las pistas del aeropuerto de Son Sant Joan. Los Halcones Saudíes, conocidos internacionalmente como Saudi Hawks, han despertado la curiosidad de los aficionados a la aviación y de quienes han presenciado su paso por la Isla.

La aparición de esta formación militar ha sido inesperada para muchas personas. Los Controladores Aéreos han compartido varios vídeos en la red social X en los que se aprecia la presencia de los aviones saudíes en Mallorca. «Visita sorpresa en Palma», han escrito junto a una de las grabaciones, que muestra a las aeronaves durante su paso por la capital balear.

Además de las imágenes de su presencia en el espacio aéreo mallorquín, los controladores también han publicado un vídeo de los aparatos rodando por las pistas del aeropuerto de Palma de Mallorca. Las grabaciones han permitido observar de cerca estos aviones militares, cuya decoración y características los diferencian de las aeronaves comerciales que habitualmente operan en Son Sant Joan.

Los aviones utilizados por la escuadrilla son BAE Hawk Mk.165, aeronaves de reacción diseñadas para el entrenamiento avanzado de pilotos militares. Su aspecto es uno de los elementos que más llaman la atención, ya que lucen una decoración inspirada en los colores nacionales de Arabia Saudí, con el verde y el blanco como protagonistas y el rojo presente en las exhibiciones mediante las estelas de humo.

Por el momento, se desconoce cuánto tiempo permanecerán los Halcones Saudíes en Mallorca y cuál es el motivo concreto de su visita. Sin embargo, su presencia no sería un hecho aislado, puesto que la escuadrilla también estuvo en la Isla a principios de octubre. Esta nueva aparición ha vuelto a despertar el interés por unos aviones que no forman parte del tráfico habitual del aeropuerto palmesano.

Los Saudi Hawks son el equipo oficial de exhibición acrobática de la Real Fuerza Aérea Saudí. Su función principal es representar a las fuerzas aéreas de su país en exhibiciones y acontecimientos aeronáuticos, tanto nacionales como internacionales. Sus demostraciones se caracterizan por las maniobras coordinadas, los cambios de formación y las figuras que ejecutan los pilotos a los mandos de sus aeronaves.

La escuadrilla se creó en 1998 y realizó su primera exhibición oficial en enero de 1999, en Riad. Desde entonces, se ha convertido en una de las formaciones más reconocibles de la aviación militar saudí. Sus integrantes participan en diferentes actos y festivales aéreos, donde muestran sus habilidades de pilotaje y la capacidad de coordinación entre los miembros del equipo.

Detrás de cada exhibición hay un importante trabajo de preparación. Además de los pilotos, la formación cuenta con personal técnico encargado de revisar los aviones, realizar las tareas de mantenimiento y comprobar que las aeronaves se encuentran en condiciones adecuadas para volar. Las maniobras acrobáticas requieren una planificación precisa y una gran coordinación, especialmente cuando varios aparatos vuelan en formación a poca distancia entre sí.

Los aviones BAE Hawk Mk.165 empleados por los Saudi Hawks pertenecen a una familia de aeronaves británicas concebidas para el entrenamiento avanzado de pilotos militares. Estos aparatos permiten practicar diferentes técnicas de vuelo y preparar a los pilotos para operar aeronaves de mayores prestaciones. Aunque están vinculados a la aviación militar, su función no debe confundirse con la de los cazas destinados a misiones de combate.

La decoración de los aviones constituye otra de las señas de identidad del equipo. Sus colores permiten reconocer fácilmente a la escuadrilla durante las exhibiciones y refuerzan su vinculación con Arabia Saudí. A ello se suma el humo de colores utilizado en determinadas maniobras, que deja estelas visibles desde tierra y contribuye al espectáculo visual.

La llegada de una formación de estas características resulta especialmente llamativa en Mallorca, donde el aeropuerto de Palma concentra buena parte de la actividad aérea comercial de las Islas Baleares. Por ello, la presencia de los aviones saudíes ha destacado entre las operaciones habituales de Son Sant Joan y ha generado interés entre quienes siguen la actualidad aeronáutica.

Por ahora, no se ha confirmado si los Saudi Hawks protagonizarán una exhibición abierta al público en Mallorca ni cuándo abandonarán la Isla. Mientras tanto, los vídeos difundidos por los Controladores Aéreos permiten seguir su paso por Palma y contemplar unas aeronaves cuya presencia ha convertido esta jornada en una fecha poco habitual para los aficionados a la aviación en Baleares.