Guillermo Boscana: «Queremos volver a la LEB Oro por la vía rápida»

Guillermo Boscana ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para analizar la temporada 2021-22 y contestar a las dudas de los medios de cara al futuro de la entidad. El presidente ha confirmado a Pau Tomàs como entrenador del equipo la próxima temporada y ha anunciado que el presupuesto se reduciría «en un 40%» con respecto al actual.

Durante la extensa comparecencia, el presidente del CB Imprenta Bahía San Agustín ha querido hacer una valoración de la temporada 2021-22 comenzado ese análisis admitiendo que “no ha sido la temporada que todos queríamos. No hemos conseguido el objetivo básico que era el de mantenernos en LEB Oro pero ese mal sabor de boca que nos queda y que no podemos negar se ha difuminado o no ha sido tan duro por la imagen que ha ofrecido el equipo en la segunda vuelta” agregando luego que “la imagen que ha dado el equipo en la segunda vuelta nos ha hecho aceptar más las cosas como venían. Lo que pasó el viernes tras el partido ante el Valladolid… Que un equipo haya descendido y esté casi dos minutos con la gente aplaudiendo no es algo normal y eso quiere decir que la gente quiso reconocer lo hecho en la segunda vuelta por el equipo y eso es de agradecer”.

Sobre los motivos del descenso ha indicado que “lo importante es acertar con los jugadores. No es una ciencia matemática y si tienes más presupuesto es fácil acertar pero si el presupuesto es limitado corres el riesgo de no acertar y te vas al pozo. Así como en la primera vuelta estaba claro que éramos los últimos, en la segunda vuelta se han hecho números de ‘play off’ y eso quiere decir que se acertó

Guillermo Boscana, además, ha reconocido que “los momentos posteriores al partido en Lleida fueron muy duros. Puedo asegurar, lo he dicho ya públicamente, que fue mucho más duro el final del partido en Lleida que el de la Final Four en Bilbao. Aquel final fue el no poder conseguir un sueño y en Lleida fue el final de algo que habías conseguido y que sabes lo que cuesta recuperar”

Guillermo Boscana ha sido muy claro a la hora de hablar del futuro indicando que “el objetivo es el de intentar subir. El objetivo debe ser volver a la LEB Oro lo más pronto posible y ese más pronto posible es la temporada que viene pero todo va a ir marcado por el presupuesto que tengamos. Ahora mismo está medio garantizado salir en la LEB Plata pero no estoy en disposición de afirmar que el equipo se hará para subir pero la idea y la predisposición es esa. Nuestro trabajo [el de la directiva] es el de hacer un equipo competitivo para subir a LEB Oro y a partir del 1 de septiembre, cuando empiece la pretemporada, la labor será de los jugadores.

El presidente del club palmesano ha confirmado que, debido a diversos factores, a día de hoy el presupuesto de esta nueva temporada se bajará “en un 40 %” con respecto al de la presente temporada.

En cuanto a la confección de la plantilla ha indicado que “el equipo será totalmente nuevo” ya que “todos los jugadores que han estado aquí en los últimos meses tienen ofertas” si bien sí ha subrayado Guillermo Boscana que se está trabajando para que Joan Feliu siga en el club. “Me encantaría que Joan encabezase el proyecto para subir a LEB Oro. Ahora mismo estamos en conversaciones con él y espero que lleguemos a buen puerto”, ha asegurado el presidente del CB Imprenta Bahía San Agustín y ha añadido también que “la idea es contar con el máximo de jugadores mallorquines posibles y ojalá lo fueran todos pero no creo que pase porque podemos contar con un extracomunitario en la plantilla y queremos que sea la referencia en la plantilla».