La Plataforma contra los megacruceros no está satisfecha con el acuerdo suscrito por el Govern de la socialista Francina Armengol, la patronal CLIA y las navieras, que limita a tres el número total de buques de estas características que pueden atracar a diario en el puerto de Palma.

Este colectivo ha criticado la «poca ambición» del Ejecutivo autonómico para frenar este tipo de turismo y su portavoz, Joan Forteza, ha censurado que dicho acuerdo parece que «ha sido dictado precisamente por las navieras» y «no posiciona Palma como destino sostenible».

Por este motivo, miembros de la Plataforma se han embarcado en el velero Rafael Verdera con la intención de aproximarse al Wonder of The Seas, el crucero más grande del mundo, que está atracado en el puerto de la capital balear, y llevar a cabo una acción reivindicativa para denunciar que «este turismo es insostenible y que está fuera de escala».

Sin embargo, la Guardia Civil ha abortado las intenciones del colectivo y les ha impedido acercarse al crucero al estar situado, según han asegurado los agentes y recoge Europa Press, en una «zona restringida» para embarcaciones recreativas.

Pese a ver frustrada su acción de protesta, la Plataforma prepara otras, entre ellas instalar una docena de medidores de calidad del aire en Palma, ya que, critica, «el Govern no ha hecho los estudios que se pedían para saber realmente cuál es la contaminación que se denuncia».

Si bien muchos comerciantes del centro de Palma viven de las compras que realizan los cruceristas, que les reportan importantes beneficios en comparación con el gasto que hacen otros perfiles de turistas, y tras dos años prácticamente en blanco por culpa de la pandemia, la entidad considera que «un megacrucero al día con 4.000 plazas es más que suficiente para poder atender una demanda turística de calidad y que no reduzca servicios a los ciudadanos de Palma».

Pero no sólo la Plataforma contra los Megacruceros se muestra en contra del acuerdo. Los propios socios de gobierno de Armengol, Més per Mallorca y Unidas Podemos, tampoco están contentos con esta limitación de tres buques diarios. El partido ecosoberanista quiere que únicamente lleguen dos cruceros al día y la formación morada va más allá y reivindica que sólo se permita la llegada de uno al puerto de Palma.

Por su parte, la coordinadora autonómica de Ciudadanos Baleares y portavoz del grupo parlamentario, Patricia Guasp, ha vuelto a exigir este lunes en un comunicado que «Més y Unidas Podemos abandonen sus mensajes contra el turismo» y ha reclamado a la presidenta Armengol y al conseller Negueruela que «salgan a defender el turismo después de los movimientos que estamos viendo contra los cruceros, los chiringuitos, las sobrillas y los beach clubs, entre otros».

El portavoz del Govern y conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha salido al paso de las críticas de Més y Podemos y ha afirmado que el acuerdo para limitar el número de cruceros en Palma a tres diarios es «más que suficiente». «Sin ese acuerdo este verano habría seis y siete cruceros al día», ha puntualizado. «A lo mejor, lo prefieren. Si no lo prefieren, es mejor el diálogo», ha apostillado.