Greenaway, Marc García y Jorge Lafuente, presentados por el Fibwi. Los tres jugadores están llamados a ser importantes dentro del esquema de Pau Tomàs y durante la presentación ha quedado más que claro que están listos para afrontar el reto que supone el pelear por el ascenso a la LEB Oro junto al resto de sus compañeros. “Quarry fue de los primeros jugadores que intentamos fichar pero por circunstancias no pudimos ficharlo al inicio. Justo a última hora se pusieron en contacto con nosotros porque a Quarry le había gustado mucho el proyecto y quería jugar con nostros”, ha dicho Pau Tomàs sobre la figura de Quarry Greenaway. Sobre Marc García ha indicado que “a Marc lo conocemos desde pequeño y ahora vuelve a la que ha sido su casa. Cuando acabó la temporada pasada vino a ayudarnos en los entrenamientos de play off y ahí, sin ser nada oficial, empezamos a hablar de la posibilidad de que estuviera en el futuro con nosotros y su fichaje fue fácil”. Refiriéndose a Jorge Lafuente ha señalado Pau que “desde el primer momento en el que se puso a tiro el poder ficharlo apostamos fuerte por él porque queríamos que viniese a jugar con nosotros para ser un referente de una plantilla en la que queríamos dar un salto de calidad en esta temporada.

Quarry Greenaway está viviendo sus primeras semanas como jugador del Fibwi Palma y, tras esos primeros días en la isla, admite estar contento. “Me siento realmente feliz de estar aquí. Hay muy buena gente en el equipo, la ciudad es preciosa y he conocido a muy buena gente en el club”, ha asegurado Greenaway que, sobre su forma de jugar, ha apuntado que “lo que pueden esperar de mi es que sea un jugador duro e intenso en ataque y defensa. Trato de escuchar a mis compañeros y de ayudar para poder lograr nuestro objetivo”. Sobre su posición favorita en el campo ha explicado Greenaway que “puedo jugar al 2 o al 3, dependiendo de lo que necesite el equipo. Me considero un jugador versátil que puede hacer varias cosas en el campo y cuando estoy en el banquillo no paro de animar a los compañeros”

Marc García, el primer fichaje anunciado por el Fibwi Palma en esta temporada afronta este nuevo curso con ilusiones renovadas. “Después de siete años jugando fuera, al final estás contento, como jugador mallorquín, de volver a la que fue tu casa. Tenemos por delante una ilusionante temporada en la que espero que logremos subir a LEB Oro”, ha asegurado el base mallorquín que sobre su aportación al equipo ha indicado que “es un poco lo que ha dicho Quarry, quiero ayudar a lo que necesite el entrenador. Mi posición es la de 1 pero los partidos dependen de cosas y haré lo que necesite Pau”. En lo que respecta al grupo en el que ha quedado englobado el Fibwi Palma ha indicado que “no sólo estamos nosotros en la Liga. Es verdad que hay seis o siete equipos que se han reforzado y piensan igual que nosotros. Lo que ha pasado este fin de semana debe servirnos para reflexionar y ver dónde estamos y, a partir de ahi, subir el nivel”.

Tras varias temporadas en Huesca siendo referencia absoluta del equipo oscense, Jorge Lafuente apuesta por integrarse en un nuevo proyecto, el de Fibwi Palma, en el que se va a luchar por devolver al conjunto balear a la LEB Oro. “Del proyecto me llamó la atención ese objetivo claro de ascender”, ha argumentado Lafuente. “Es un equipo hecho para ganar cada fin de semana y para disfrutar ganando que es lo que a mi me gusta. Soy una persona que tiene un gen ganador que hace lo que hará falta para ganar los partidos”, ha explicado el nuevo jugador del Fibwi Palma que, sobre el hecho de marcarse como objetivo el ascenso ha sido muy claro. “Hay equipos fuertes y que han fichado bien pero todos estamos en el punto de partida del 0-0. Aquí no hay nombres ni años pasados. Esto no tiene memoria y los que estemos aquí lo tenemos que hacer lo mejor posible teniendo las ideas muy claras y sabiendo a lo que hemos venido.

Durante la presentación de Quarry Greenaway, Jorge Lafuente y Marc García, Pau Tomàs, entrenador del Fibwi Palma ha anunciado que el desplazamiento a Huelva previsto para este fin de semana ha quedado suspendido debido a que el conjunto palmesano no cuenta con efectivos suficientes para disputar el partido debido a que algunos jugadores arrastran molestias físicas que les impiden trabajar al cien por cien con sus compañeros y otros, caso de Álex Huguet, concentrado con la selección española sub 17 de 3×3 o Rashun Williams, que se encuentra en su país por trámites burocráticos no iban a poder llegar a tiempo para estar en los partidos. Por este emotivo, el club ha decidido suspender el desplazamiento a tierras onubenses aunque el propio Pau Tomàs ha confirmado que el cuerpo técnico y la directiva del Fibwi Palma están trabajando para poder concretar nuevos partidos que sirvan para que la plantilla del conjunto isleño pueda seguir trabajando en las facetas del juego ante rivales bien de la LEB Plata o bien de otra categoría.