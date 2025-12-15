La gran noche de la Peña Taurina Oro y Plata

La Peña Taurina Oro y Plata volvió a escribir una página brillante de su ya dilatada trayectoria con la celebración, un año más, de su tradicional Cena de Navidad, una cita marcada en rojo en el calendario social y taurino, que reunió a aficionados, socios y amigos en un ambiente de cordialidad, respeto y pasión por la Fiesta.

El escenario elegido fue nuevamente el incomparable Castillo Hotel Son Vida, enclave histórico y símbolo de elegancia en Mallorca. Sus salones, impregnados de distinción y memoria, ofrecieron el marco ideal para una velada de alto nivel, donde la solemnidad del entorno y la calidad del servicio realzaron un acto que ya forma parte de la identidad de la Peña.

Alrededor de un centenar de comensales acompañaron al invitado de honor de la noche, el joven novillero Mario Vilau, a quien la Peña rindió un merecido reconocimiento con la entrega de una placa como triunfador de los novilleros nacionales del año 2025. Un galardón que premia una temporada de firmeza, entrega y evolución constante, y que confirma a Vilau como una de las realidades más sólidas del escalafón novilleril. Su concepto serio, su ambición medida y su respeto por la profesión han calado hondo en la afición, que ve en él un torero con futuro y personalidad propia.

Durante la charla, el homenajeado se mostró cercano y agradecido, compartiendo impresiones sobre su trayectoria y expresando su sincero reconocimiento al público por el apoyo, la asistencia a las plazas y el seguimiento continuo de su carrera, palabras que fueron acogidas con afecto y un cálido aplauso.

Acto seguido, tomó la palabra la presidenta de la Peña, Sole Hidalgo, figura clave y alma de la entidad. Aficionada cabal y defensora convencida de la tauromaquia, Sole Hidalgo ejerce la presidencia con dedicación, firmeza y profundo respeto por la Fiesta Nacional.

Su labor se ha caracterizado por el impulso constante a la actividad cultural de la Peña, el apoyo decidido a los jóvenes valores del toreo y el cuidado escrupuloso de las tradiciones. Bajo su presidencia, la Peña Taurina Oro y Plata ha consolidado actos de alto nivel, proyectando una imagen de seriedad, elegancia y compromiso que la han convertido en un referente de afición y unión entre sus socios. En este contexto, hizo entrega de los diplomas a los socios, gesto cargado de reconocimiento y gratitud hacia quienes sostienen, con su fidelidad, la vida de la entidad.

En un aparte debo destacar la elegancia de las damas, en su mayoría vestidas de gala, en traje largo y alguna nota españolísima. Nina Iglesia volvió a brillar con su luz y energía inagotable, tan propia de las damas de toda la vida. Igualmente, la pintora Chus Gabilondo volvió a demostrar por qué se la considera una de las elegantes oficiales de la sociedad mallorquina y española.

La velada continuó con el esperado sorteo de Navidad, donde los asistentes disfrutaron de elegantes y cuidados regalos, aportando un tono festivo y distendido a una noche ya de por sí cargada de emociones.

Durante toda la cena, el salón ofreció un auténtico deleite para los aficionados gracias a la exposición de varios capotes de paseo pertenecientes a matadores que han dejado huella en la historia taurina: Gabriel Pericás, Gabriel Nadal y, presidiendo el espacio con especial solemnidad, el inolvidable capote de paseo de Manolete, realzado por un magnífico retrato al óleo del Califa de Córdoba, obra del artista José Luis Ponce, cuya sensibilidad y maestría supieron capturar la grandeza, el misterio y la eternidad del mito.

En una noche cargada de simbolismo, se alzó con claridad una defensa firme, serena y sin complejos de la Fiesta Nacional de España. La tauromaquia no es sólo espectáculo: es arte mayor, cultura, historia viva y patrimonio forjado a lo largo de siglos. Ha inspirado a los más grandes creadores y forma parte inseparable de la identidad cultural española.

Defender la Fiesta es defender la libertad cultural, el derecho a preservar las tradiciones y el respeto a una manifestación artística única, basada en la verdad, el valor y la estética. Todos los que me conocen o siguen saben de mi afición por la fiesta. No es casual, es fruto de la belleza que la fiesta consigue crear llenándonos el espíritu de sentimientos que sólo conociendo bien de qué se trata, son más vivos y más dulces que ningún otro.

Pura mitología, el toro y el torero bailando con su capote y el estoque de la inteligencia como única defensa. He visitado ganaderías importantes y disfrutado de los toros bravos en la dehesa y, aunque no lo crean, he toreado en Ambiciones, con el señor de Ubrique, Jesulín, ejerciendo de anfitrión impecable y su hermano Humberto defendiendo mi vida frente a la vaquilla que embestía como si pesara 500 kilos. Menudo trago.

Frente a los ataques y la desinformación, actos como el celebrado por la Peña Taurina Oro y Plata alzan la voz con convicción y dignidad, demostrando que la tauromaquia sigue viva, con presente y con futuro, sostenida por aficionados comprometidos, por nuevos valores como Mario Vilau y por entidades que entienden la Fiesta como cultura, arte y verdad.

De nuevo, otro gran éxito de la Peña Taurina Oro y Plata, que reafirma su compromiso inquebrantable con la afición, la tradición y la defensa de la tauromaquia, demostrando que cuando se aúnan pasión, dignidad y buen gusto, el resultado es siempre memorable.