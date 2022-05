A pesar de que todo el equipo ha sido silbado en pleno, en quien más se ha cristalizado el enfado de la afición por la goleada encajada ante el Granada ha sido en el portero sevillano Sergio Rico, al que se ha pitado sistemáticamente cada vez que tocaba el balón desde que recibió el cuarto tanto. Rico, cedido por el París Saint Germain, presenta unos números sensiblemente peores que los de los anteriores guardametas, con 29 goles recibidos en 14 encuentros, a más de dos por jornada de promedio.

Sergio Rico tiene desde hoy un récord que con toda seguridad no le hace sentirse demasiado cómodo: es el primer portero de la historia del Mallorca que ha encajado seis goles en Palma en un partido oficial. El Granada ha repetido los seis tantos que ya marcó en 1969 en el Lluís Sitjar en el histórico 4-6, pero aquel día jugaron dos guardametas: Gost en la primera parte y Heredia en la segunda.

Aguirre fue preguntado en la sala de prensa por los pitos recibidos por el portero sevillano, pero el entrenador no quiso personalizar en nadie el resultado, y sólo dijo que «Sergio no ha estado bien como no ha estado bien nadie, él ha venido aquí a colaborar, como todos. ¿Cambiarle? Necesitamos hacer algo, pero tenemos que reflexionar bien y no tomar decisiones en caliente».

Sergio Rico, que no ha tenido suerte en su etapa en el Mallorca, volverá a París al final de la temporada porque por supuesto el club no va a prolongar su cesión. Su fichaje fue recibido con muchas expectativas, pero el resultado no ha sido sin duda el esperado.