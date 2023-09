El Govern de la popular Marga Prohens no aclara si suprimirá o no el requisito lingüístico del catalán en toda la administración pública de Baleares, como sí ha hecho en la sanidad. «Ni se descarta ni se deja de descartar», ha manifestado Toni Costa, tras el Consell de Govern.

«La realidad es la que se aprobó el lunes», ha afirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico, en referencia a la supresión de la acreditación lingüística del catalán para médicos y todo el personal sanitario de las Islas mediante un decreto de medidas urgentes, para combatir la acuciante falta de profesionales que sufre la sanidad pública balear.

Toni Costa ha explicado que la medida aprobada para el sector sanitario, que está recogida en los acuerdos de gobernabilidad firmados con Vox, que facilitaron la investidura de Marga Prohens, era una medida en primera instancia que había que cumplir aunque, ha añadido, «de momento no hay segundas instancias, se verá en el futuro».

Preguntado por los periodistas sobre la cuestión en varias ocasiones, el portavoz del Govern ha insistido en que la extensión de esta eliminación al resto de la función pública, como reclama el partido de Idoia Ribas, no está por el momento «sobre la mesa», si bien no ha aclarado de qué manera se actuará en el futuro, recoge Europa Press.

El requisito del catalán a los médicos y demás personal sanitario ha disparado las listas de espera en Baleares durante los ocho años del pacto de izquierdas y ha generado situaciones tan graves como la falta de oncólogos en Ibiza ante la imposibilidad de encontrar a especialistas que dominaran la lengua de las Islas.

Faltan médicos en Atención Primaria y en muchas especialidades y las vacantes existentes no se han cubierto. La exigencia del catalán no ha sido el único motivo pero sí que ha tenido una incidencia significativa. No hay que olvidar que un médico que quiera desplazarse a las Islas para trabajar, viene con su familia y, todavía hoy, se ve obligado a escolarizar a sus hijos en catalán y esto es un escollo más para conseguir cubrir las vacantes. Es cierto que el Govern de Prohens ha prometido garantizar la libre elección de lengua de enseñanza pero esta medida no se pondrá en marcha de forma inmediata.

Ahora el Govern pagará un complemento de hasta 20.000 euros más al año a los médicos que ocupen plazas de difícil cobertura y donde la falta de profesionales es un problema extremadamente grave.