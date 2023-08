El Govern balear que preside Marga Prohens gastará miles de euros para cubrir las plazas de médico que el Ejecutivo de Francina Armengol ha dejado vacantes por diversos motivos y, entre ellos, la imposición del requisito del catalán. El vicepresidente del Govern, Toni Costa, sostiene que junto al elevado coste de la vida y el precio de la vivienda «la exigencia del catalán ha tenido un peso importante en la acuciante falta de profesionales» que ahora se quiere revertir. Las dos primeras medidas han sido eliminar el requisito del catalán y aumentar los complementos.

Faltan médicos en Atención Primaria y en muchas especialidades y las vacantes existentes no se han cubierto. Es cierto que la exigencia del catalán no ha sido el único motivo pero sí que ha tenido una incidencia significativa. No hay que olvidar que un médico que quiera desplazarse a las Islas para trabajar, viene con su familia y, todavía hoy, se ve obligado a escolarizar a sus hijos en catalán y esto es un escollo más para conseguir cubrir las vacantes. Es cierto que el Govern de Prohens ha prometido garantizar la libre elección de lengua de enseñanza pero esta medida no se pondrá en marcha de forma inmediata.

Ahora el Govern pagará un complemento de hasta 20.000 euros más al año a los médicos que ocupen plazas de difícil cobertura y donde la falta de profesionales es un problema extremadamente grave.

El plus para las enfermeras puede alcanzar los 15.000 euros. Así se contempla en el Plan de medidas urgentes para captar y fidelizar a profesionales sanitarios con el objetivo de garantizar la atención sanitaria y reducir las listas de espera. Es el mismo decreto que ha suprimido el requisito del catalán que impuso Armengol a los médicos y enfermeras.

Una de las áreas más deficitarias es el servicio de oncología de Ibiza que durante la pasada legislatura quedó prácticamente desmantelada debido en parte a la exigencia del catalán como ha venido denunciando OKDIARIO. El Hospital Can Mises de Ibiza debería tener una plantilla de cinco oncólogos. Ahora hay dos y hasta hace pocos meses sólo había uno.

El decreto de medidas urgentes establece un marco normativo y se otorga seguridad jurídica a la definición de los puestos de difícil cobertura, unificando este concepto retributivo.

El puesto de trabajo de difícil cobertura es una categoría profesional o especialidad cuya provisión se ve dificultada por razones de índole técnica o geográfica. Para hacer atractivos estos sitios (y zonas) se crea un complemento retributivo complementario.

La Conselleria de Salud consideran plazas y puestos de trabajo de difícil cobertura los ocupados por personal estatutario sanitario de las categorías A1 y A2, médicos y enfermeras, respectivamente, que trabajan en las áreas de salud de Menorca y de Ibiza y Formentera.

Hasta ahora, quienes cubrían puestos de difícil cobertura del personal A1, percibían 4.800 euros repartidos en 12 meses; mientras, en el caso de persona A2 eran 250 euros mensuales. Unas cantidades éstas que se pretende aumentar. De manera que, «a partir de enero de 2024», según ha informado la consellera, «el complemento de A1 llegará a 6.600 euros y a 4.800 euros el A2».

Finalmente, con este nuevo Decreto, en aquellos supuestos en los que exista un déficit estructural en la provisión y concurra una necesidad urgente que impida garantizar la cartera de servicios del área de salud correspondiente, el Consell de Govern, a instancia del director general del IBSalut, podrá declarar nuevas plazas, zonas o funciones de muy difícil cobertura, teniendo en cuenta la insularidad como hecho diferenciador.

La resolución del Consell de Govern concretará las cuantías a percibir por estos profesionales, así como la duración de la medida. Estas cantidades podrán llegar hasta un incremento máximo del 300% por encima del complemento actual de los sitios calificados como de difícil cobertura.