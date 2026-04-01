El Govern de Prohens lleva al Parlament su queja por el ‘caso Rosario’, la secretaria de Estado a tiempo parcial

Al menos en dos ocasiones durante la sesión de control al Govern de Marga Prohens, la bancada socialista ha tenido que escuchar las críticas del Ejecutivo balear por el caso Rosario, la secretaria de Estado de Turismo que lleva semanas aterrizando en Palma en días y horarios laborables para protagonizar actos de promoción personal y de partido como más que posible candidata del PSOE de cara a las elecciones autonómicas en Baleares en 2027.

No ha sido Prohens quien ha desatado las críticas de su Govern contra la mayor presencia en Baleares de la secretaria de Estado de Turismo, la socialista Rosario Sánchez, quien todo apunta a que se batirá con Prohens por la presidencia del Govern en las elecciones de 2027.

Han sido dos de sus consellers con más peso. Primero, el consejero de Educación, Antoni Vera, quien se ha enfrentado en un rifirrafe a la diputada socialista Verónica Llofriu. En la refriega, le ha lanzado un «no sé si le han pasado el argumentario desde el Congreso de los Diputados o desde la Secretaría de Estado a tiempo parcial», en clara referencia a los actos de partido de Rosario Sánchez en Baleares abandonando su puesto de trabajo en días y horarios laborables. Asunto del que viene informando desde hace semanas OKBALEARES.

Pocos minutos después, y en otro encontronazo del PSOE con el Govern de Prohens, el socialista Marc Pons reclamaba a la consejera de Presidencia y vicepresidenta segunda, Maria Antònia Estarellas, complicidad para destituir al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), por su ausencia en el pleno de la semana pasada.

Estarellas ha tirado también del caso Rosario: «Podemos hablar de agendas institucionales, pero hagámoslo de todas. La señora Sánchez deja de hacer de secretaria de Estado y lo que hace es la campaña electoral del PSOE en Baleares».

La secretaria de Estado de Turismo, la socialista Rosario Sánchez, sigue aprovechando su sueldo asegurado como cargo público para utilizar su tiempo en promoción personal de cara a su más que probable candidatura a la presidencia del Govern balear.

El pasado lunes 23 de marzo, Rosario Sánchez prefirió contar en la Delegación del Gobierno en Baleares las bondades del paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán del presidente Pedro Sánchez, que ocupar su puesto de trabajo en el ministerio en un día laborable.

Los lunes al sol de Mallorca de Rosario Sánchez ya son habituales y se suceden en las últimas semanas. Y lo hace ignorando las múltiples críticas que le llegan del Partido Popular, una formación que ya ha pedido su comparecencia en el Congreso para que explique las constantes ausencias de su puesto de trabajo en cargo público para hacer campaña socialista en Palma.