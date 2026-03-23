Rosario Sánchez cambia el despacho del ministerio por la Delegación del Gobierno en su nuevo ‘lunes al sol’

La secretaria de Estado de Turismo, la socialista Rosario Sánchez, sigue aprovechando su sueldo asegurado como cargo público para utilizar su tiempo en promoción personal de cara a su más que probable candidatura a la presidencia del Govern balear.

Este lunes ha preferido contar en la Delegación del Gobierno en Baleares las bondades del paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, anunciado el pasado viernes por el presidente Pedro Sánchez, que ocupar su puesto de trabajo en el ministerio en un día laborable.

Los lunes al sol de Mallorca de Rosario Sánchez ya son habituales y se suceden en las últimas semanas. Y lo hace ignorando las múltiples críticas que le llegan del Partido Popular, una formación que ya ha pedido su comparecencia en el Congreso para que explique las constantes ausencias de su puesto de trabajo en cargo público para hacer campaña socialista en Palma.

Entre semana y en horario laborable, este hecho sucedió dos veces la semana pasada y esta semana empieza del mismo modo. Este lunes 23 de marzo se ha quedado en Palma para anunciar los efectos económicos que tendrá en Baleares el paquete de medidas anunciado el viernes por Pedro Sánchez.

Este paquete de medidas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio va a tener un efecto superior a 70 millones de euros y va a proteger 24.000 contratos de alquiler, según ha declarado en Palma la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

En declaraciones a la prensa tras una reunión junto al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, con patronales y sindicatos de la comunidad para analizar los efectos de la guerra en Irán, la secretaria de Estado ha asegurado que el paquete de 80 medidas y 5.000 millones de euros tendrá este impacto superior a los 70 millones, ya que la cifra viene por la suma de la rebaja fiscal eléctrica y las ayudas de 20 céntimos por litro de combustible a los sectores como la ganadería, la agricultura, la pesca o los transportes.

Además, la extensión del bono eléctrico, el bono térmico y el alargamiento de los contratos de alquiler hasta dos años se prevé que afecten a unas 24.000 viviendas en Baleares.