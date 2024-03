El Govern pide descuento de residente en los charters a Sevilla

El Govern le pide a Óscar Puente, ministro de Transportes, que aplique el descuento de residente a los charters que trasladarán a Sevilla a los aficionados del Mallorca para presenciar la final de la Copa del Rey. La presidenta Marga Prohens le ha enviado una carta en la que le insiste que «la insularidad no puede ser una desventaja para la afición porque se provocaría una situación de desigualdad con respecto al equipo contrario». No hay respuesta todavía por parte del gobierno central.

«Un gran número de habitantes de las Illes Balears han intentado sin éxito obtener un billete de transporte para asistir al encuentro debido a que los servicios de transporte regular no tienen suficiente capacidad para un desplazamiento de tal magnitud, motivo por el cual se está promoviendo la oferta de transportes chárter o de carácter discrecional con el fin de atender dicha demanda», afirma Prohens en su carta, que tiene como objetivo conseguir que se aplique sobre los vuelos y los barcos contratados el descuento de residente del 75%.

Davant les dificultats de molts de mallorquinistes per desplaçar-se a donar suport al @RCD_Mallorca a la final de la #CopadelRey, he demanat per carta al ministre @Oscar_Puente_ l’aplicació excepcional de la bonificació del 75% als vols xàrter per viatjar a Sevilla.

— Marga Prohens (@MargaProhens) March 13, 2024