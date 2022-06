El Govern de la socialista Francina Armengol ha tardado un año en notificar a más de 3.500 baleares que se quedan sin ayudas al alquiler en la comunidad autónoma con el precio de la vivienda más caro de España y los arrendamientos por las nubes. Hasta este sábado, tras su pertinente publicación en el Boletín Oficial (BOIB), la Conselleria de Vivienda que dirige el socialista Josep Marí Ribas no les ha comunicado a los solicitantes de estas subvenciones, publicitadas en mayo de 2020 en pleno Estado de Alarma, que no cobrarán ni un euro.

Unas ayudas para núcleos familiares con ingresos bajos, inferiores a 23.725,80 euros anuales, que el conseller Ribas ha terminado de abonar a los 5.400 peticionarios agraciados en fechas recientes y que más de 3.500 ciudadanos y familias de las Islas se han quedadosin poder conseguir por diversos y variados motivos.

En casi ningún caso por superar ese nivel máximo de ingresos y por contra, bastantes de ellos, por su estado de precariedad económica, al no encontrarse en el momento de tramitar su solicitud al corriente en el pago de toda clase de impuestos o mantenían deudas con la Seguridad Social, una de las 15 causas que el Ejecutivo balear argumenta para denegar el acceso a estas ayudas.

También hay casos en los que el contrato de alquiler es incorrecto, los solicitantes no estaban empadronados en esa vivienda en 2020, no se han aportado los recibos mensuales de alquiler o éstos son incorrectos o incluso hay denegaciones por no haber presentado el documento de identidad de los titulares del contrato de arrendamiento y de las personas mayores de 16 años de la unidad de convivencia.

Hasta dos años después de que se abriese el plazo para la presentación de solicitudes, los interesados no han conocido que no percibirán nada de unas subvenciones que pueden cubrir el 40 % de la renta máxima mensual, si ésta fuera igual o inferior a 900 euros con un límite máximo por vivienda de 3.960,00 euros.