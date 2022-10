El Govern de Armengol reconoce que ‘se pasó de frenada’ al prometer 1.800 VPO cuando no hará ni 500

El conseller socialista de Movilidad y Vivienda del Govern balear, Josep Marí Ribas, ha admitido este martes en el Parlament balear, ante las preguntas de la oposición, que se pasó de frenada porque la previsión que hizo de construcción de viviendas públicas fue demasiado «optimista».

No obstante, el político socialista ibicenco ha expresado su «satisfacción» por lo conseguido hasta el momento, si bien el Ejecutivo balear no construirá ni una tercera parte de las 1.800 VPO prometidas, con el agravante de que durante estos siete años sus políticas restrictivas en materia de desclasificación de suelo han convertido a Baleares en la comunidad con el precio de la vivienda más caro de España.

Durante el debate de las preguntas de control al Govern, la diputada de Vox, Idoia Ribas, ha criticado que al principio de la legislatura el gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos anunciara que acabaría su mandato con 1.800 nuevas viviendas protegidas y que a ocho meses de las próximas elecciones, «como mucho, se habrán construido 476, que son las que están realmente en marcha».

Marí, sin embargo, ha asegurado que, a día de hoy, hay en tramitación 1.276 viviendas incluyendo obras en construcción, o proyectos en redacción o licitación, si bien estas últimas, tardarán años en estar a disposición de los interesados.

Marí, que será candidato socialista al Consell de Ibiza en las elecciones insulares y autonómicas de mayo, ha admitido que «ojalá pudiéramos hacer más».

Desde Vox, Idoia Ribas, por su parte denunció la «tomadura de pelo» de las VPO de la presidenta socialista Francina Armengol porque, a ocho meses del fin de la legislatura —la segunda desde que se hizo el anuncio— «sólo se habrán alcanzado 470 (incluyendo las que aún están en construcción)».

«Después de ocho años en el Gobierno, eso es una cuarta parte de lo prometido y una tomadura de pelo a todos los ciudadanos de Baleares, y especialmente a las más 8.000 personas que se encuentran en lista de espera para acceder a una vivienda pública», abundó Ribas.

La diputada de Vox, por ello, consideró que la credibilidad del conseller Josep Marí y del Gobierno balear de la socialista Armengol, en su conjunto, «está por los suelos».

«El problema más grave no son sus incumplimientos, sino que lo poco que hacen sólo sirve para hundirnos todavía más. No ofrecen las viviendas prometidas y además nos dejan sin suelo para edificar porque, desde los consejos insulares se dedican a desclasificar lo que antes era urbano y a restringir, cada vez más, las posibilidades de construir. Han conseguido que Baleares sea la región de España con la vivienda más cara, hasta el punto de convertirlas en un artículo de lujo. Y ahora quieren rematarlo imponiéndoles a los propietarios un tope máximo para alquilar, para desincentivar aún más, a aquellos que quieran alquilar sus viviendas. Su afán por arruinar a la gente no tiene fin», zanjó su intervención de forma contundente la diputada de Vox ante un conseller socialista cuyo discurso en materia de vivienda está más que agotado.