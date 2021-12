La consellera de Agricultura del Goven balear, Mae de la Concha (Podemos) admite que el sector ganadero de Menorca «está moribundo». A pesar de ello, el Govern que preside la socialista Francina Armengol no tiene ningún plan para sacarlo a flote. Los productores venden la leche muy por debajo de los costes de producción, lo que supone una flagrante incumplimiento de la Ley de Cadenas Alimentarias.

Para intentar calmar a un sector que se ve abocado a la ruina, la Conselleria de Agricultura y el Consell de Menorca han firmado esta semana un plan de ayudas a los ganaderos, el denominado Plan Provilac. Este plan llega en un momento crítico para un sector que se ha visto gravemente afectado por la subida de precios como la energía y los alimentos para el ganado, lo que ha disparado los costes de producción.

Sin embargo, como ha denunciado el PP, las ayudas que ofrece este plan son totalmente insuficientes y, además, no hay ninguna garantía de que el dinero llegue a los productores.

El Plan Provilac lo firmaron el pasado lunes la consellera de Agricultura, Mae de la Concha, y la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, con las organizaciones profesionales agrarias, Frisona Balear, la Asociación de Fabricantes y Curadores del Queso de Menorca y el Consejo Regulador de la DO.

La diputada del PP Asunción Pons explica que este documento prevé que la convocatoria se publicará en febrero y establece textualmente que las ayudas “se tramitarán bajo la fórmula de subvenciones directas, quedando este aspecto supeditado a su aprobación por la Comisión Europea. En caso contrario, serán tramitadas como ayudas de minimis.

Las ayudas de minimis son aquellas ayudas concedidas por un Estado miembro y que no necesitan de la autorización de la Comisión Europea por tratarse de cuantías pequeñas y que no repercuten sobre la competencia y el comercio intracomunitario. Lo que se persigue es que los estados no vulneren la libre competencia de los mismos.

En el pleno del Parlament de esta semana, y durante el debate de los presupuestos de la Conselleria de Agricultura para el próximo año, Asunción Pons advirtió que “ahora mismo no hay nada atado” y preguntó a la consellera de la Concha los siguiente: “Si no puede evitar las restricciones de la regla de minimis, ¿ya tiene una alternativa?, porque, en caso contrario, este plan quedará en papel mojado y no se conseguirán los objetivos anunciados”. La consellera no pudo ofrecer ninguna respuesta a esta pregunta.

La diputada del PP también se refirió a la falta de agilidad que la Conselleria de Agricultura y el Fogaiba vienen demostrando en la tramitación y pago de las ayudas a los payeses, con expedientes pendientes del 2017, 2018, 2019. Aquí el problema lo provocó el anterior conseller de Agricultura, Vicenç Vidal, hoy senador autonómico del partido Més per Mallorca.

Vicenç Vidal por lo general no pagaba las ayudas aprobadas y concedidas y abandonó el cargo de conseller de Agricultura con 6.000 expedientes de solicitud de subvención de los payeses de Baleares sin resolver por valor de 50 millones de euros. Durante esta legislatura, la consellera Mae de la Concha y el director del Fogaiba, Mateu Morro, han procurado agilizar el pago de las ayudas atrasadas pero el desaguisado que dejó de Vicenç Vidal sigue pesando mucho.

En un intento a la desesperada de salvar al sector ganadero de Menorca, la diputada del PP Asunción Pons solicitó en el pleno del Parlament una operación-puente con la Conselleria de Hacienda que permita aportar la financiación que el Govern y el Consell de Menorca han prometido a los payeses con el Plan Provilac. También expuso Asunción Pons que las dos administraciones prevén destinar a este plan 1.800.000 euros, cuando la producción de leche en Menorca es de 49,3 millones de litros de leche, que a 4,6 céntimos –cantidades que han de aportar Govern y Consell- supone unos 2,3 millones.

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presentó y defendió una enmienda para incrementar en un millón de euros la dotación del Plan Provilac con el objetivo de cumplir todos los objetivos y actuaciones previstas. Pero esta enmienda no prosperó al ser rechazada por los diputados que apoyan al Govern Armengol.

Incumplir la ley

La portavoz del PP-Balears en temas de Agricultura denunció el incumplimiento de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria. Señaló que, según lo anunciado por el Govern y el Consell, se ha previsto previsto pagar la leche a los ganaderos de Menorca a 36 céntimos/litro.

“Pero, aún cuando es un primer paso, no cubre los costes de producción de las explotaciones ganaderas de Menorca, que ascienden a entre 40 y 41 céntimos/litro. Por tanto, las señoras Armengol, de la Concha y Mora incumplen la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, que exige un precio igual o superior a los costes de producción”, explicó Asunción Pons.

Añadió que la Asociación Frisona Balear, Fagme y Agrame se han pronunciado en esta misma línea y han manifestado que no se garantiza que el Plan Provilac cubra los costes, porque aún se sitúan por debajo de 2-3 céntimos de lo que cuesta producir un litro de leche en Menorca.

Asunción Pons afirma que el Plan Provilac para el sector lácteo de Menorca llega tarde y es insuficiente. “Este plan de choque ya fue reclamado a principios de agosto por Frisona Balear y después por el resto de organizaciones agrarias de Menorca. Todas las asociaciones del campo menorquín insistieron en que tenía que aplicarse antes del 31 de diciembre para evitar la debacle de un sector que según la consellera de la Concha está moribundo y para evitar el cierre de explotaciones”, denuncia el PP.

El Grupo Parlamentario Popular registró el mes de agosto una Proposición no de Ley que recogió las peticiones del sector pero todos los partidos de izquierda que sustentan al Govern Armengol votaron en contra en la Comisión de Economía del Parlament celebrada el 23 de septiembre. “Lo rechazaron –subraya Asunción Pons- porque lo pidió el PP, y ahora, con la previsión de que saldrá publicado en el BOIB en febrero del 2022, nos encontramos con el Plan Provilac. Pero, de momento, la única industria que ha aumentado el precio de la leche es Coinga, con subidas de 2 y 3 céntimos, que paga con carácter retroactivo desde el 1 de enero”.

En el debate de Presupuestos del Govern para el 2022, el PP aceptó una transacción a una de las enmiendas que había presentado a los presupuestos de Agricultura. Había solicitado una partida de 340.000 euros para pagar las ayudas del PDR 2015-2019 a los payeses y pescadores de Baleares. Se trata de ayudas que han sido aprobadas, pero que aún no se han abonado. Finalmente, se acordó dotar esta enmienda con 100.000 euros que el Fogaiba destinará al pago de estas ayudas para los profesionales de la agricultura, la ganadería y la pesca de Baleares.