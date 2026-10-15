Un gigante militar saudí aterriza en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma

El Aeropuerto de Palma de Mallorca, Son Sant Joan, fue escenario este miércoles del aterrizaje de un Lockheed C-130H Hercules perteneciente a la Real Fuerza Aérea Saudí (RSAF), una de las aeronaves de transporte militar más reconocibles del mundo. Su llegada no pasó desapercibida entre los aficionados a la aviación, conocidos como spotters, que fotografiaron el aparato durante las maniobras de rodaje, con la puesta de sol mallorquina como telón de fondo.

La aeronave destaca por su imponente estructura, sus cuatro motores turbohélice y su característica silueta, que la convierten en uno de los aviones de transporte militar más emblemáticos de la aviación moderna. Los distintivos nacionales de Arabia Saudí permiten identificar su vinculación con las fuerzas aéreas del país. OKBALEARES, les ofrece en exclusiva las imágenes del Hércules en la pista de Son Sant Joan.

El C-130 Hercules está diseñado para realizar misiones de transporte táctico de tropas, equipos, suministros y carga militar. Su versatilidad le permite operar en diferentes escenarios y utilizar pistas cortas, incluidas aquellas con infraestructuras limitadas, una capacidad que ha contribuido a su amplia implantación entre fuerzas aéreas de todo el mundo.

La variante C-130H está equipada con cuatro motores Allison T56. Algunas versiones, como el C-130H-30, cuentan con un fuselaje alargado que permite incrementar la capacidad de carga. No obstante, la variante exacta del avión avistado en Palma deberá confirmarse mediante su matrícula o documentación aeronáutica.

La Real Fuerza Aérea Saudí utiliza aeronaves de este tipo para labores de transporte y apoyo logístico, tanto dentro de su territorio como en desplazamientos internacionales. La presencia de un avión militar extranjero en un aeropuerto civil puede responder a diferentes necesidades operativas, como escalas técnicas, movimientos logísticos o desplazamientos oficiales.

Por el momento, no ha trascendido el motivo del aterrizaje del avión militar saudí en el aeropuerto de Palma, ni se dispone de información confirmada sobre su siguiente destino o la duración de su estancia en Mallorca. Por ello, no es posible vincular su llegada con una misión concreta. Coincide con la llegada a la Isla de la cuadrilla de los Halcones Saudíes.

El paso del gigante militar saudí por Son Sant Joan dejó una estampa llamativa para los aficionados a la aviación, que encontraron en la silueta del Hércules, recortada contra el cielo al atardecer, una oportunidad para fotografiar una aeronave poco habitual en la actividad comercial diaria del aeropuerto mallorquín.