El gas de la risa pone en alerta a Ibiza: vecinos y familias exigen una respuesta policial

El consumo recreativo de óxido nitroso, conocido popularmente como gas de la risa, ha vuelto a generar preocupación en Sant Antoni de Portmany. Vecinos, familias y representantes de los sectores turístico y hostelero reclaman una mayor coordinación entre las administraciones y los cuerpos policiales ante la presencia de esta sustancia en determinadas zonas del municipio.

La preocupación fue trasladada este miércoles a Raquel Guasch Ferrer, directora insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, durante una reunión en la que participaron representantes de diferentes colectivos sociales y empresariales de Sant Antoni.

Las entidades advierten de que el problema trasciende el ámbito del ocio y puede tener consecuencias sobre la convivencia vecinal, la seguridad, la protección de menores y adolescentes, la limpieza de los espacios públicos y la gestión de residuos. También muestran su inquietud por el posible impacto que estas situaciones pueden tener sobre la imagen turística de Ibiza.

Uno de los principales llamamientos llegó desde las asociaciones de familias. Ana María Torres, presidenta de la federación, reclamó una implicación conjunta de las instituciones para hacer frente al consumo de gas de la risa entre los jóvenes y evitar que su presencia termine percibiéndose como algo normal.

«Como familias, necesitamos que todas las administraciones se impliquen de forma coordinada para proteger a la infancia y la adolescencia ante este fenómeno», señaló Torres. Desde el colectivo de familias también insisten en la necesidad de no normalizar el consumo de óxido nitroso en entornos frecuentados por niños y adolescentes. Entre las medidas reclamadas figuran una mayor prevención, información específica para familias y centros educativos, vigilancia de los espacios públicos y una respuesta efectiva ante la venta y el consumo recreativo de esta sustancia.

La reunión contó con representantes de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF), la Asociación de Vecinos de Sant Antoni de Portmany, la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes (FAPA) y la Asociación de Empresarios de la Hostelería de la Bahía de Sant Antoni.

En el encuentro participaron Concepción Romero, por la Asociación de Vecinos de Sant Antoni; Ana María Torres, presidenta de la FAPA; Santiago García Ramón, gerente de la FEHIF, y Damián Marí Lynch, presidente de la Asociación de Empresarios de la Hostelería de la Bahía de Sant Antoni.

Los colectivos coinciden en reclamar más vigilancia policial y una actuación coordinada para abordar el consumo de gas de la risa en Ibiza, especialmente en aquellos puntos de Sant Antoni donde, según denuncian, el fenómeno continúa siendo visible.

La petición pone el foco en un problema que, según los representantes vecinales, familiares y empresariales, ya no afecta únicamente a determinados espacios de ocio, sino que también tiene implicaciones en la seguridad, la convivencia y la protección de los menores en Sant Antoni.