Las fuertes lluvias expulsan a las ratas del interior de las alcantarillas en el casco antiguo de Palma
Los roedores se han quedado flotando boca arriba en medio de la calle
Las fuertes lluvias de este domingo en Palma provocadas por la DANA Alice han dejado un desagradable incidente en el casco antiguo de la ciudad. Las fuertes precipitaciones registradas este mediodía han expulsado a numerosas ratas de las alcantarillas de la capital.
En un vídeo grabado por vecinos al que ha tenido acceso OKBALEARES se pueden ver a varias ratas muertas saliendo de un alcantarillado totalmente colapsado por el aguacero. Los roedores se han quedado flotando boca arriba en medio de la calle.
El momento ha causado gran impresión entre los vecinos y peatones que pasaban por allí.
La DANA Alice ha dejado un total de 170 incidentes en su paso por Baleares, 103 de ellos en Ibiza, 40 en Mallorca, 25 en Formentera y dos en Menorca, según ha informado el 112. El servicio de emergencias todavía mantiene 97 incidentes abiertos.
Por tipología, los incidentes más comunes han sido: inundación en edificios y establecimientos (62), inundación en la vía pública (25), obstáculo líquido en la calzada (25), caída de árboles en la calzada (8), caída de árboles (7) y cortes de carretera (7).
Mallorca sigue en aviso amarillo
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha cambiado a amarillo los avisos por lluvias provocadas por la DANA Alice en Mallorca y en Menorca, y ha desactivado los de Ibiza y Formentera.
Pese a que se habían activado avisos naranjas por riesgo importante de lluvias en Mallorca y Menorca hasta las 17.59 horas, éstas finalmente han cambiado y, desde las 14.00 horas, se han rebajado a amarillo por riesgo de precipitación acumulada de hasta 20 l/m2 en una hora.
Así, toda la isla de Mallorca y Menorca están en aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 17.59 horas de este domingo. Mientras, en las islas de Ibiza y Formentera, las más afectadas por el paso de la DANA, la Aemet ya ha desactivado todas las alertas.
No obstante, se espera que este lunes por la tarde, a partir de las 18.00 horas, la Aemet vuelva activar el aviso amarillo por riesgo de lluvias en Pitiusas, y lo mantenga hasta el martes, cuando se activaría de nuevo también en toda la isla de Mallorca y en Menorca.
