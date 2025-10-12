Las fuertes lluvias expulsan a las ratas del interior de las alcantarillas en el casco antiguo de Palma

Las fuertes lluvias de este domingo en Palma provocadas por la DANA Alice han dejado un desagradable incidente en el casco antiguo de la ciudad. Las fuertes precipitaciones registradas este mediodía han expulsado a numerosas ratas de las alcantarillas de la capital.

En un vídeo grabado por vecinos al que ha tenido acceso OKBALEARES se pueden ver a varias ratas muertas saliendo de un alcantarillado totalmente colapsado por el aguacero. Los roedores se han quedado flotando boca arriba en medio de la calle.

El momento ha causado gran impresión entre los vecinos y peatones que pasaban por allí.

La DANA Alice ha dejado un total de 170 incidentes en su paso por Baleares, 103 de ellos en Ibiza, 40 en Mallorca, 25 en Formentera y dos en Menorca, según ha informado el 112. El servicio de emergencias todavía mantiene 97 incidentes abiertos.

Por tipología, los incidentes más comunes han sido: inundación en edificios y establecimientos (62), inundación en la vía pública (25), obstáculo líquido en la calzada (25), caída de árboles en la calzada (8), caída de árboles (7) y cortes de carretera (7).