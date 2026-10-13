El fuerte olor a marihuana delata a un conductor en Mallorca que transportaba 14,5 kilos en su coche

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, después de localizar 14,5 kilos de marihuana en el interior de su vehículo.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 6 de octubre, cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Santa Margalida realizaban labores de seguridad ciudadana y observaron a un conductor que comenzó a circular de forma anómala al percatarse de su presencia.

Ante esta actitud y tras percibir un fuerte olor a marihuana, los agentes decidieron dar el alto al vehículo para proceder a su inspección.

Durante el registro, los efectivos localizaron tres bolsas de basura con capacidad para 30 litros, llenas de hojas de marihuana. Además, encontraron una colcha enrollada que contenía una cantidad considerable de plantas recién cortadas, preparadas para su secado y posterior consumo o distribución.

La sustancia estupefaciente fue intervenida por los agentes. Por su parte, el hombre ha sido investigado como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas y puesto a disposición de la autoridad judicial competente.