El francés Löic Menuge se incorpora al Fibwi Palma

Tras la inesperada lesión de Xabi Beraza y debido a la gravedad de la misma, el Fibwi Mallorca Bâsquet Palma se puso manos a la obra para buscar un sustituto para el capitán del equipo. El club ha cerrado oficialmente la incorporación de Lóic Menuge. Nacido en Cannes el 14 de noviembre de 1999 y con 1,99 metros de altura, el nuevo refuerzo del Fibwi Mallorca Palma ocupa la posición de ala-pívot y llega para reforzar al equipo de Pablo Cano.

Menuge, además, conoce a la perfección la Primera FEB puesto que la pasada temporada formó parte de la plantilla del Alimerka Oviedo Baloncesto al que llego tras haber realizado la pretemporada con el HLA Alicante. El jugador francés destacó en la temporada 2023-24 en el Basket Club d´Orchies de la NM1 francesa en la que promedio una media de 14,6 puntos por partido y 4,9 rebotes.

Con el Alimerka Oviedo Baloncesto el ala pívot francés disputó un total de 28 encuentros en los que promedió una media de 14,39 minutos en los que anotó una media de 7,4 puntos capturando 2,5 rebotes y repartiendo 0,4 asistencias aportando así minutos de calidad al equipo asturiano con el que incluso llegó a rozar la posibilidad de jugar los playoff de ascenso.

Menuge se incorporará este mismo martes a los entrenamientos con el equipo de Pablo Cano para poder aportar desde el mismo momento de su llegada al equipo, que tras tres jornada de Liga en Primera FEB ocupa la undécima posición con una victoria y tres derrotas tras haber caído este pasado fin de semana en Alicante en un partido en el que se notaron mucho las bajas.

el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma afrontará un compromiso doble con el partido ante el Caja Rural CB Zamora en domingo y el partido de Copa de España ante Super Agropal Palencia el martes 21 a las 20 horas.