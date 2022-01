El fichaje de un delantero centro provocará una cuarta salida en el Mallorca ya que o Abdón o el estadounidense Hoppe deberán dejar el equipo salvo que quieran asumir un papel totalmente residual en lo que queda de temporada. Luis García Plaza no quiere cuatro jugadores iguales en la plantilla y dado que el nuevo refuerzo y Fer Niño tienen garantizada la permanencia habrá que elegir entre los otros dos.

Abdón Prats tiene ofertas de varios equipos de Segunda, entre ellos el Sporting de Gijón y el Valladolid, mientras que Hoppe mantiene un buen cartel en Alemania tras su paso por el Schalke 04. A los dos les vendrá bien un destino en el que les garanticen los minutos que aquí no tienen, sobre todo al estadounidense, que acaba de volver a la competición tras una prolongada ausencia de casi tres meses. El Mallorca invirtió 3,5 millones en Matthew Hoppe y por supuesto lo que le interesa es que se revalorice, lo que no conseguirá teniéndolo parado en la isla.

Por otro lado, tal y como adelantó OKBALEARES, el Mallorca está negociando con el Torino la cesión de Simone Zaza, delantero italiano de 30 años que ya conoce la Liga española a raíz de su paso por el Valencia. Zaza lleva sólo 99 minutos repartidos en siete partidos esta temporada, pero en el curso pasado acreditó seis goles en la Serie A italiana. El Mallorca no es su único pretendiente. También le quieren el Cádiz y el Venezia.

Zaza responde al prototipo de delantero centro rematador que ha pedido el entrenador Luis García Plaza y sus números en el Valencia, con el que marcó 19 goles en una temporada y media, no fueron en absoluto malos. Ha estado lesionado, pero ya se encuentra recuperado y el pasado 16 de diciembre jugó los 90 minutos en el partido de Copa ante la Sampdoria. Va a salir del Torino en este mes de enero porque no entra en los planes del club y es una buena oportunidad de mercado porque además no va a ser necesario hacerse cargo más que de una pequeña parte de su ficha