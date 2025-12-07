Fibwi Palma-Tizona Burgos: ganar sí o sí

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma regresa hoy a la competición. Lo hace recibiendo a las 18 horas en Son Moix al Grupo Ureta Tizona Burgos en un partido en el que los de Pablo Cano buscarán seguir creciendo en la liga buscando una nueva victoria en casa. Los mallorquines han hecho de Son Moix su fortín y cuentan por triunfos en liga sus partidos como local y ese será precisamente el objetivo que buscarán conseguir en el día de mañana.

De cara al encuentro, Pablo Cano puede contar ya con Alessandro Scariolo. El base andaluz se incorporaba el viernes a la disciplina del equipo mallorquín y, tras realizar ayer sábado su segundo entrenamiento con el equipo, debutará oficialmente como jugador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ante el conjunto burgalés mientras que no podrá contar con un Jorge Martínez que se recupera de sus molestias físicas.

Los mallorquines llegna al choque tras un parón liguero en el que Pedro Bombino, Juan Bocca y Lucas Capalbo han estado jugando con sus selecciones en los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo. “Los parones siempre son un interrogante y luego se ve si sirvieron o no. Creo que hemos trabajado muy duro. Se quedaron siete jugadores y trabajaron como si fueran diez e incluso diría que nos pasamos de agresividad en algún momento pero ha ido todo muy bien”, explicaba Pablo Cano, técnico del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, en la rueda de prensa previa al encuentro.

Enfrente, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma va a tener a un Grupo Ureta Tizona Burgos que cuenta con jugadores como Gerard Jofresa, Ayoze Alonso, Gabril Gil, Jan Zidek, Ramón Vila o Javonte Brown que dan forma a un plantel que, dirigido por Jordi Juste, está ofreciendo un gran rendimiento como visitante, un hecho que hace que el conjunto de Pablo Cano deba estar muy atento y con los cinco sentidos puestos durante los 40 minutos para evitar sorpresas desagradables y seguir acumulando buenas sensaciones en este retorno a la Primera FEB.