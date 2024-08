El ex alto cargo del PSOE balear que tuvo un agroturismo ilegal es ahora activista contra la masificación

El ex alto cargo del PSOE de Baleares que regentó un agroturismo ilegal en el municipio de Algaida mientras era el director general de Coordinación Turística del Govern, Jaume Garau i Salas, ahora es un convencido activista contra la masificación turística y la gentrificación del archipiélago.

El que fue dirigente socialista durante muchos años con diversos cargos tanto en el Consell de Mallorca como en el Govern, actualmente se dedica a denunciar las consecuencias de un modelo turístico del cual él mismo se aprovechó siendo propietario del agroturismo «Binicomprat», un establecimiento que no disponía de ningún tipo de licencia de apertura definitiva para su explotación.

Actualmente, Jaume Garau es uno de los principales representantes del Fòrum de la Societat Civil per a la Reconstrucció de les Illes Baleares, una entidad creada para «replantear el modelo turístico antes de que sea demasiado tarde» y que propone algunas medidas como la reducción de la oferta de plazas turísticas, la aplicación de un nuevo modelo de estrellas por hoteles con criterios de sostenibilidad o la creación de un índice de saturación turística para definir la capacidad de carga de la isla.

Además, Garau también escribe artículos de opinión en la prensa balear, todos ellos enfocados a criticar el turismo de masas o la llegada de cruceros a la ciudad de Palma. De hecho, el ex alto cargo del PSOE asegura en algunos de sus textos que el actual modelo turístico de Baleares es «un grave problema de salud pública».

El ex director general de Coordinación Turística considera necesario erradicar un modelo turístico «que da muchos beneficios a unos pocos», según dice. Una afirmación de lo más hipócrita, pues fue él mismo quien se aprovechó de su agroturismo ilegal para sacar rédito económico.

Por si fuera poco, Jaume Garau es el presidente de la Fundació Iniciatives del Mediterrani, una plataforma que se define a sí misma en su página web como un «movimiento de la sociedad civil de Baleares para defender los intereses de la ciudadanía sobre su territorio, analizando la realidad desde una mirada integral e impulsando propuestas hacia modelos de desarrollo respetuosos con los valores patrimoniales, culturales, sociales y naturales, para poder disfrutar de ellos y preservarlos para las siguientes generaciones».

Uno de los objetivos de esta entidad que preside el ex alto cargo del PSOE balear es «impulsar iniciativas en favor de la conservación del patrimonio sociocultural y natural de las Islas baleares», algo que choca frontalmente el establecimiento turístico que Garau, que no disponía de la cédula de habitabilidad y tampoco cumplía las normas antiincendios.

Jaume Garau también fue uno de los fundadores de ARCA, la asociación para la defensa del patrimonio de Mallorca. De hecho, fue el primer secretario de la organización hasta el año 1991. Más tarde, en 2010 fue nombrado socio de honor de la entidad.

El agroturismo de Garau siguió funcionando a pesar de ser irregular

Tal y como informó este miércoles OKDIARIO, Garau, que formaba parte de la Conselleria de Turismo del Govern balear del socialista Francesc Antich, abrió su agroturismo «Binicomprat» sin tener la licencia de apertura definitiva correspondiente para poder iniciar la actividad turística de manera legal en Baleares.

Sin embargo, a pesar del escándalo, Garau justificó las irregularidades de su negocio asegurando que «la mayoría de los establecimientos de agroturismo que hay en Baleares no disponen de la autorización definitiva de la Conselleria de Turismo».

La situación de su agroturismo ilegal «Binicomprat», situado en Algaida, no fue un impedimento para desempeñar su cargo durante tres años como director general de Coordinación Turística con un PSOE que en ningún momento le pidió explicaciones públicas ni le exigió dimitir, como ahora sí exige a Monjo y al PP con el agroturismo vinculado a la familia del alcalde de Santa Margalida.

La Conselleria de Turismo, en aquel momento con el socialista Celestí Alomar al frente, le advirtió a Jaume Garau que su agroturismo no estaba en regla, pero el establecimiento continuó funcionando sin problemas a pesar de no tener permiso. Finalmente, el ex director general de Coordinación Turística vendió las acciones de Mongartur, sociedad que explotaba el agroturismo, a su esposa.

A pesar de estos escándalos, Garau pudo seguir desempeñando altos cargos como el de conseller ejecutivo de Bienestar Social de un Consell de Mallorca cuya presidenta era Francina Armengol (legislatura 2007-2011). Además, fue portavoz del PSOE en esta misma institución entre el 2011 y 2015. Garau cerró su carrera política como diputado socialista en el Parlament balear entre 2015 y 2019.