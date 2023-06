El derrotado en las pasadas elecciones municipales y ya ex alcalde socialista de Palma, José Hila, se aferra a la silla al confirmar lo que era un secreto a voces: seguirá por quinta legislatura en el Ayuntamiento de Palma donde entró en 2007 y por lo pronto estará hasta 2027.

Nada menos que dos décadas, como mínimo y de forma ininterrumpida, estará en política municipal Hila, a la que entró con 35 años y donde ya ha garantizado su permanencia hasta los 55, si bien no se descarta que de nuevo y por cuarta vez consecutiva sea candidato del PSOE al Consistorio palmesano dentro de cuatro años. Porque Hila no sólo seguirá en el Ayuntamiento, sino al frente del PSOE de Palma, donde a fecha de hoy no hay nadie que le tosa.

En un salón de plenos repleto de caras nuevas en el gobierno municipal del PP, los que se aferran al cargo sin asumir responsabilidades de ningún tipo por su derrota electoral del pasado 28 de mayo son los dos principales dirigentes de la oposición.

Es el caso de Hila, el político de la plaza de Cort que más años lleva cobrando un sueldo de las arcas municipales, o la jefa de los independentistas de Més, Neus Truyol, que suma una década como concejala ya sea de gobierno o en la oposición.

En un comunicado, el hasta ahora alcalde de la ciudad y secretario general del PSOE Palma, José Hila, confirmó que será el portavoz de la formación en Cort para iniciar «una oposición firme y responsable ante el débil gobierno de Jaime Martínez».

Según han indicado los socialistas de Palma este miércoles en nota de prensa, Rosario Sánchez será, por su parte, la nueva portavoz adjunta, mientras que Francisco Ducrós, asumirá las funciones de secretario del grupo municipal.

«El Grupo Municipal Socialista ejercerá una oposición firme, contundente y responsable, defendiendo todas las políticas progresistas impulsadas estos últimos años y manteniendo una actitud vigilante ante las decisiones y acciones del débil gobierno de Martínez», han insistido desde el PSOE.

Además, se han comprometidos a presentar «alternativas sólidas y basadas en la realidad para abordar las necesidades de los barrios, de las entidades y colectivos de la ciudad».

El PSOE Palma asegura que liderará la oposición con firmeza y contundencia defendiendo los avances conquistados en estos últimos ochos años y vigilante ante el juego político entre el PP y Vox.