El ex alcalde Hila adjudicó contratos a dedo por 39.000 euros a los padres de su socia separatista Truyol

El ex alcalde socialista de Palma y hoy senador autonómico, José Hila, adjudicó varios contratos menores a dedo y sin concurso público por valor de 39.000 euros, a la empresa de los padres de su socia separatista y ex concejala de Modelo de Ciudad la pasada legislatura de Més per Palma, Neus Truyol.

Se trata de la sociedad Tres Setze 35 especializada en el sector del cine y que desde 1985 ha venido trabajando en todos los ciclos de cine de verano (Cinema a la fresca) en Palma y en otros municipios de Mallorca.

En el caso de la capital balear, donde la citada empresa era tradicionalmente adjudicataria cada verano del contrato de cine al aire libre en el Parc de la Mar con alcaldes de diferente color político, en 2020, por vez primera, se abrió la contratación a otros competidores.

A partir de entonces la empresa Tres Setze 35 SL perdió sistemáticamente el concurso resultando ganadoras otras empresas diferentes del sector. Es entonces, cuando el equipo de gobierno de izquierdas encabezado por Hila en coalición con separatistas y Podemos, redujo drásticamente la cuantía económica para ese contrato, que pasa a ser de 27.810 euros, muy lejos de los 75.000 que habían ofrecido hasta entonces.

En 2021 y tras perder otra vez el contrato central del denominado Cinema a la fresca el anterior gobierno municipal puso en marcha otro ciclo diferente de exhibiciones cinematográficas.

Bajo el título de Cinema a l’aire lliure consistía en la proyección de hasta quince películas en distintos enclaves de la ciudad en un proceso de adjudicación de contratos menores por un importe total de casi 39.000 euros asignados a la empresa de los padres de Truyol.

Unas adjudicaciones reveladas por el PP de Palma que, en una nota de prensa, ha instado al Ayuntamiento de Palma que preside el alcalde popular, Jaime Martínez, a «que se investigue el tema a fondo, ya que se trata de hechos muy preocupantes y es urgente determinar si se han cometido irregularidades y se ha incurrido en alguna ilegalidad».

«Son hechos que siembran muchas dudas y ponen de manifiesto la doble vara de medir de la izquierda y de la concejala, a la vez que denotan un comportamiento cuando menos éticamente reprobable e intolerable siendo Neus Truyol en ese momento miembro del equipo de gobierno».

«Se trata, sin ninguna duda, de hechos que deben investigarse con urgencia para determinar por qué los padres de Truyol se beneficiaron de contratos siendo su hija miembro del gobierno municipal».

Nada más tener constancia de la denuncia del PP, la concejala separatista Truyol ha hecho público un comunicado en el que ha desmentido cualquier relación entre su actividad política y la empresa Tres Setze 35, propiedad de los padres de la regidora, calificando de «intolerables» e «inadmisibles» las manifestaciones del PP de Palma.

«La contratación del Cinema a la Fresca siempre se ha hecho con criterios de contratación pública, a través de los procedimientos establecidos y de valoraciones hechas por criterios técnicos objetivos, siguiendo estrictamente la ley de contratación pública, de forma transparente, y nunca bajo ningún criterio ni político ni personal», ha indicado la edil en una nota de prensa.

Més per Palma ha negado cualquier influencia política de Truyol en los procesos de contratación del Cinema a la Fresca puntualizando que «la regidora nunca ha intervenido en ellos ni gestionado ninguna área que tuviera ningún contrato con la empresa», remarcando que «todo se ha hecho siguiendo criterios técnicos y objetivos».